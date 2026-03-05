Goal.com
Paulo Dybala Roma Siviglia Europa League 2023Getty Images
Michael Baldoin

Il Siviglia sfotte la Roma sui social ricordando la finale di Europa League 2022/23: cosa è successo e la reazione dei tifosi giallorossi

Il club andaluso ha deciso di prendere in giro i tifosi della Roma sui social, pubblicando una foto provocatoria sul proprio profilo X: non sono tardati ad arrivare i commenti di risposta dei sostenitori giallorossi.

Sono passati ormai tre anni dalla tanto discussa finale di Europa League di Budapest tra Roma e Siviglia, terminata con il trionfo degli spagnoli.

Eppure la ferita è tutt’altro che chiusa e, lato Siviglia, c’è piena consapevolezza di tutto ciò, tanto da decidere di pubblicare sui propri social una foto di quella serata con l’obiettivo di far infuriare i tifosi giallorossi.

Non una semplice immagine, ma un vero e proprio richiamo nella descrizione del post, a sottolineare come la volontà fosse proprio quella di ricevere commenti e risposte dal tifo romano.

  • IL POST PROVOCATORIO DEL SIVIGLIA

    "Dall'admin a tutti i tifosi della Roma presenti tra i commenti"

  • LA REAZIONE DEI TIFOSI DELLA ROMA

    Non si è fatta attendere la risposta dei tifosi giallorossi, che nel giro di poche ore hanno riempito il post di commenti sarcastici.

    Dai fotomontaggi dell’arbitro Taylor con la maglia del Siviglia, allo stesso direttore di gara abbracciato all’attaccante El-Nesyri - realizzati con l’aiuto dell’IA - fino a insulti rivolti direttamente alla UEFA.

    Insomma, obiettivo centrato per il Siviglia, che ha deciso di provocare proprio per generare numerose interazioni sul proprio post.

  • NON SOLO TIFOSI DELLA ROMA: ANCHE QUELLI DELLA LAZIO RISPONDONO

    Se da una parte i tifosi della Roma sono apparsi piuttosto infastiditi dall’accaduto, dall’altra non sono mancati commenti di sfottò anche da parte dei sostenitori della Lazio.

    Sotto al post, infatti, si leggono ringraziamenti per quella serata da parte di alcuni fan biancocelesti.

  • UNA SERATA CHE RESTERÀ NELLA STORIA

    Se dopo tre anni se ne parla ancora così tanto, significa che i segni di quella finale sono rimasti profondi nel tempo.

    Dal mani in area di Fernando, non considerato falloso da Taylor, al mancato cartellino rosso per Rakitic per doppia ammonizione, quella finale di Europa League è rimasta impressa più per gli episodi controversi che per lo spettacolo della partita.

    Nei giorni successivi, lo stesso arbitro è stato persino aggredito in aeroporto dai tifosi giallorossi, ritenuto responsabile della sconfitta contro il Siviglia in finale.

    Insomma, una partita che ancora oggi fa molto male ai tifosi della Roma, che sperano un giorno di potersi prendere una rivincita sul campo.

