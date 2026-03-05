Il Siviglia sfotte la Roma sui social ricordando la finale di Europa League 2022/23: cosa è successo e la reazione dei tifosi giallorossi

Sono passati ormai tre anni dalla tanto discussa finale di Europa League di Budapest tra Roma e Siviglia, terminata con il trionfo degli spagnoli.

Eppure la ferita è tutt’altro che chiusa e, lato Siviglia, c’è piena consapevolezza di tutto ciò, tanto da decidere di pubblicare sui propri social una foto di quella serata con l’obiettivo di far infuriare i tifosi giallorossi.

Non una semplice immagine, ma un vero e proprio richiamo nella descrizione del post, a sottolineare come la volontà fosse proprio quella di ricevere commenti e risposte dal tifo romano.