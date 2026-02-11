Sir Jim Ratcliffe criticato da Keir Starmer mentre il Primo Ministro attacca il co-proprietario del Manchester United per le sue dichiarazioni "offensive e sbagliate" sugli immigrati.

Ratcliffe ha anche criticato Starmer nell'intervista, sostenendo che il primo ministro fosse "troppo gentile" e affermando che il Paese avesse bisogno di un leader "disposto a essere impopolare per un certo periodo di tempo per risolvere le questioni importanti". Ha elogiato il leader del partito Reform Nigel Farage, che ha promesso di espellere i migranti illegali e di ridurre in modo significativo l'immigrazione legale, descrivendolo come "un uomo intelligente" con "buone intenzioni".

Ratcliffe ha ammesso di aver incontrato opposizione per la sua leadership dello United, comprese le misure di riduzione dei costi che hanno portato al licenziamento di oltre 600 lavoratori. Ratcliffe ha anche supervisionato la decisione di prolungare il contratto di Erik ten Hag come allenatore fino al 2024, per poi licenziarlo quattro mesi dopo. Ha anche licenziato il direttore sportivo Dan Ashworth dopo cinque mesi di lavoro, ignorando le sue riserve su Ruben Amorim, che è stato poi licenziato 14 mesi dopo la sua nomina.

"Beh, sono stato molto impopolare al Manchester United perché abbiamo apportato molti cambiamenti", ha detto. "Ma per il meglio, a mio avviso. E penso che stiamo cominciando a vedere alcuni segnali nel club calcistico che dimostrano che questo sta cominciando a dare i suoi frutti. Ma avete gli stessi problemi nel Paese. Se volete davvero affrontare le questioni importanti dell'immigrazione, con persone che scelgono di ricevere sussidi piuttosto che lavorare per guadagnarsi da vivere, se volete affrontare questo problema, allora dovrete fare alcune cose impopolari e dimostrare un po' di coraggio".

Starmer ha immediatamente risposto a Ratcliffe, definendo i suoi commenti "offensivi e sbagliati". Ha aggiunto: "La Gran Bretagna è un Paese orgoglioso, tollerante e diversificato. Jim Ratcliffe dovrebbe scusarsi".

Farage ha risposto alle osservazioni di Starmer dicendo: "La Gran Bretagna ha subito un'immigrazione di massa senza precedenti che ha cambiato il carattere di molte zone del nostro Paese. Il Labour può cercare di ignorarlo, ma Reform non lo farà".