Sir Jim Ratcliffe criticato da Keir Starmer mentre il Primo Ministro attacca il co-proprietario del Manchester United per le sue dichiarazioni "offensive e sbagliate" sugli immigrati.
Ratcliffe continua la sua invettiva sull'immigrazione
Il magnate della petrolchimica, che nel 2024 ha acquistato il 27% delle azioni della United per assumere il controllo delle attività calcistiche del club, è passato all'offensiva durante un'intervista con Ed Conway, redattore economico di Sky News. Ha affermato: "Non si può avere un'economia con nove milioni di persone che vivono di sussidi e un numero enorme di immigrati in arrivo", ha detto. "Voglio dire, il Regno Unito è stato colonizzato. Sta costando troppo denaro.
Il Regno Unito è stato colonizzato dagli immigrati, in realtà, non è vero? Voglio dire, la popolazione del Regno Unito era di 58 milioni nel 2020, ora è di 70 milioni. Si tratta di 12 milioni di persone".
L'Ufficio Nazionale di Statistica sembra contraddire le affermazioni di Ratcliffe, affermando che la popolazione del Regno Unito era di 58 milioni nel 2000. La popolazione è cresciuta da 67 milioni nel 2020 a circa 70 milioni nel 2024.
Starmer esorta Ratcliffe a scusarsi
Ratcliffe ha anche criticato Starmer nell'intervista, sostenendo che il primo ministro fosse "troppo gentile" e affermando che il Paese avesse bisogno di un leader "disposto a essere impopolare per un certo periodo di tempo per risolvere le questioni importanti". Ha elogiato il leader del partito Reform Nigel Farage, che ha promesso di espellere i migranti illegali e di ridurre in modo significativo l'immigrazione legale, descrivendolo come "un uomo intelligente" con "buone intenzioni".
Ratcliffe ha ammesso di aver incontrato opposizione per la sua leadership dello United, comprese le misure di riduzione dei costi che hanno portato al licenziamento di oltre 600 lavoratori. Ratcliffe ha anche supervisionato la decisione di prolungare il contratto di Erik ten Hag come allenatore fino al 2024, per poi licenziarlo quattro mesi dopo. Ha anche licenziato il direttore sportivo Dan Ashworth dopo cinque mesi di lavoro, ignorando le sue riserve su Ruben Amorim, che è stato poi licenziato 14 mesi dopo la sua nomina.
"Beh, sono stato molto impopolare al Manchester United perché abbiamo apportato molti cambiamenti", ha detto. "Ma per il meglio, a mio avviso. E penso che stiamo cominciando a vedere alcuni segnali nel club calcistico che dimostrano che questo sta cominciando a dare i suoi frutti. Ma avete gli stessi problemi nel Paese. Se volete davvero affrontare le questioni importanti dell'immigrazione, con persone che scelgono di ricevere sussidi piuttosto che lavorare per guadagnarsi da vivere, se volete affrontare questo problema, allora dovrete fare alcune cose impopolari e dimostrare un po' di coraggio".
Starmer ha immediatamente risposto a Ratcliffe, definendo i suoi commenti "offensivi e sbagliati". Ha aggiunto: "La Gran Bretagna è un Paese orgoglioso, tollerante e diversificato. Jim Ratcliffe dovrebbe scusarsi".
Farage ha risposto alle osservazioni di Starmer dicendo: "La Gran Bretagna ha subito un'immigrazione di massa senza precedenti che ha cambiato il carattere di molte zone del nostro Paese. Il Labour può cercare di ignorarlo, ma Reform non lo farà".
Anche i gruppi di tifosi dello United condannano Ratcliffe
Il primo ministro non è l'unico ad aver criticato Ratcliffe per la sua intervista a Sky. Il gruppo di tifosi dello United The 1958, che ha organizzato numerose proteste contro Ratcliffe per l'aumento dei prezzi dei biglietti e contro la famiglia Glazer, proprietaria della maggioranza della squadra, ha definito la sua dichiarazione "inopportuna".
"Ancora una volta un imbarazzo totale, sia davanti alle telecamere che durante le interviste", ha dichiarato il gruppo in un comunicato. "Commentare i problemi del nostro Paese mentre si vive a Monaco per evitare di pagare le tasse è già abbastanza grave. Tuttavia, le sue osservazioni sul Manchester United sono particolarmente preoccupanti. Se la sua misura di miglioramento consiste nell'assumere un allenatore ad interim dopo aver licenziato la prima scelta perché assumere Amorim è stata una decisione sbagliata, allora il verdetto è ancora aperto.
"La forma di Michael Carrick è frutto della fortuna, non di una strategia di sviluppo a lungo termine ben ponderata, e non è merito di questa proprietà. È chiaro che il prossimo allenatore cambierà di nuovo il sistema. Se non riesce a capire i motivi della sua impopolarità, allora è completamente fuori strada. Completamente fuori contatto con la base di tifosi che ha reso il nostro club quello che è oggi. Si tratta di una dichiarazione preoccupante sotto molti aspetti e per tutti i tifosi che seguono le partite".
Il Manchester United "costruito sulla diversità"
Il Manchester United Muslim Supporters Club si è detto "profondamente preoccupato" per le parole di Ratcliffe. Nella loro dichiarazione si legge: "Il termine 'colonizzati' non è neutro, riecheggia un linguaggio spesso utilizzato nelle narrazioni di estrema destra che descrivono i migranti come invasori e minacce demografiche. Tale retorica ha conseguenze concrete nel mondo reale. Negli ultimi anni il Regno Unito ha registrato un aumento costante dei crimini d'odio, tra cui l'islamofobia, l'antisemitismo, gli attacchi a sfondo razziale e l'ostilità nei confronti dei migranti e delle persone di colore.
Il Manchester United è un club globale fondato sulla diversità: sui giocatori, sullo staff e sui tifosi provenienti da ogni background, fede ed etnia. La forza del nostro club e del nostro Paese risiede proprio in questa diversità".
L'organizzazione benefica contro il razzismo nel calcio Kick It Out ha dichiarato: "Le osservazioni di Sir Jim Ratcliffe sono vergognose e profondamente divisive in un momento in cui il calcio fa così tanto per unire le comunità. Oltre alle cifre inaccurate citate, vale la pena ricordargli che il Manchester United ha una tifoseria eterogenea e gioca in una città la cui storia culturale è stata arricchita dagli immigrati. Questo tipo di linguaggio e di leadership non ha posto nel calcio inglese e crediamo che la maggior parte dei tifosi la pensi allo stesso modo".
