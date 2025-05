Sinner in semifinale agli Internazionali di Roma: quando gioca, avversario e dove vederlo in tv e streaming, anche gratis

Jannik Sinner qualificato alla semifinale degli Internazionali di Roma: tutto quello che c'è da sapere, dall'avversario alle info su tv e streaming.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner agli Internazionali di tennis di Roma: l'altoatesino ha staccato il pass per la semifinale.

Merito del successo ai quarti contro il norvegese Ruud, regolato per due set a zero (6-0, 6-1).

Di seguito tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati sulla semifinale con Sinner protagonista: avversario, quando scende in campo il numero uno al mondo e come seguirlo in diretta tv e streaming (anche gratis).