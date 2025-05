Sinner agli Internazionali di Roma: tabellone e contro chi gioca la prima partita dopo la squalifica

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali di Roma dopo aver scontato la squalifica per positività al doping: tabellone e primo avversario.

Fine dell'incubo per Jannik Sinner, ufficialmente tornato ad allenarsi in seguito alla squalifica di tre mesi comminatagli per una vecchia positività al Clostebol, farmaco vietato e considerato doping dalla WADA.

Ritorno all'agonismo giusto in tempo per prendere parte al torneo ATP Masters 1000 degli Internazionali di Roma, appuntamento a cui parteciperà dopo aver conservato il numero uno nel ranking mondiale.

Scopriamo il possibile percorso di Sinner nel tabellone degli Internazionali di Roma e il nome del primo avversario del tennista altoatesino, voglioso di mettere da parte lo stop con le emozioni del campo.