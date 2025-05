Sinner in campo oggi contro Lehecka al Roland Garros: dove vedere il match in diretta tv e streaming

Sinner di scena nel terzo turno del Roland Garros contro il ceco Lehecka: le info su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Terzo turno del Roland Garros con Jannik Sinner protagonista: dopo aver battuto Rinderknech e Gasquet, il tennista altoatesino si trova di fronte all'ostacolo Jiri Lehecka.

Sono due i precedenti, tutti vinti da Sinner nel corso del 2024: ai quarti di Indian Wells ebbe la meglio per due set a zero (6-3, 6-3), stesso risultato (6-2, 7-6) andato in scena ai quarti di finale del torneo di Pechino. In entrambi i casi, poi, l'italiano perse contro Carlos Alcaraz.

Chi passa il turno affronta agli ottavi Rublev, reduce dalla vittoria per il ritiro di Fils.

Di seguito tutte le informazioni sulla sfida tra Sinner e Lehecka, in campo oggi al Roland Garros: le indicazioni su come seguirla in diretta tv e streaming.