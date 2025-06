Sinner contro Djokovic in semifinale al Roland Garros: orario e dove vedere il match in diretta tv e streaming, anche gratis?

Sinner e Djokovic si giocano l'accesso alla finale del Roland Garros: le info su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

Jannik Sinner a caccia dell'ultimo atto del Roland Garros: altoatesino di scena nella seconda semifinale contro l'eterno Novak Djokovic, capace di battere Zverev per tre set a uno nel precedente quarto.

Successo rotondo invece per Sinner, carnefice di Bublik: per il numero uno al mondo percorso fin qui netto, con nessun set lasciato agli avversari (sempre sconfitti per 3-0).

Questo sarà il nono confronto tra i due, e il bilancio è in perfettà parità: 4-4, con Sinner che ha sempre avuto la meglio negli ultimi tre precedenti. Un dato che impone l'ottimismo da parte sua.

L'articolo prosegue qui sotto

Qui troverete tutte le info sulla seconda semifinale del Roland Garros tra Sinner e Djokovic: orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming.