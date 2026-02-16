Simonelli sull'episodio Kalulu-Bastoni: "L'Italia si è battuta fin dall'inizio per far modificare la regola"

Il risultato è quasi passato in secondo piano, ed è naturale che sia così. Da due giorni, dopo il Derby d'Italia, non si parla d'altro: dell'espulsione di Kalulu per un fallo inesistente su Bastoni, episodio che così tante polemiche ha provocato.

Anche Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha detto la propria. Lo ha fatto a margine dell'Assemblea di Lega, che si è svolta nelle scorse ore e che ha visto ritrovarsi anche alcuni personaggi legati a Inter e Juventus, come Beppe Marotta e Giorgio Chiellini.

Come spiegato da Simonelli, tra poco più di un mese andrà in scena un incontro tra diversi protagonisti della Serie A e i vertici del mondo arbitrale, con l'obiettivo di trovare una soluzione al caos scatenatosi nel nostro campionato.