Simonelli pallone arancione
Stefano Silvestri

Simonelli annuncia l'addio al pallone arancione: "Troppe proteste, scelta non felice". Si torna al giallo o al bianco

Il presidente della Lega Calcio Serie A: "Ci sono persone che non riescono a vedere a causa del daltonismo, abbiamo chiesto di anticipare il più possibile la fornitura di nuovi palloni".

Il nuovo pallone arancione, introdotto in Serie A alla fine di novembre, andrà presto in pensione: lo ha annunciato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ammettendo senza troppi giri di parole il fallimento dell'operazione.

Troppe, come spiegato da Simonelli a Radio 1 in mattinata, le proteste giunte alla Lega per la scelta del colore. Un colore che i daltonici faticano a distinguere dal verde, la tonalità del terreno di gioco.

Per questo la novità verrà messa in un cassetto ben prima del previsto, anche se il pallone arancione continuerà a rotolare sui campi della massima serie per un po' di tempo ancora.

  • "SCELTA NON FELICE"

    "Era meglio giallo? Eh, lo so - ha detto Simonelli - Ci sono persone che non riescono a vedere a causa del daltonismo. Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, abbiamo fatto tutto quello che è possibile fare, quindi chiesto al nostro fornitore di anticipare il più possibile la fornitura di nuovi palloni. Però voi immaginate: per ogni partita sono 25 palloni, quindi fate il conto, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per allenarsi. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà del tempo prima di poter sostituire quello arancione, che oggettivamente è stato una scelta non felice. Bello da guardare, ma poco efficace".

  • QUANDO VERRÀ SOSTITUITO IL PALLONE ARANCIONE

    Simonelli, come visto, non ha avanzato una data precisa per la sostituzione del pallone arancione. Ma quel "ci vorrà del tempo" indica che qualche settimana sarà necessaria per tornare a un tipo di sfera che possa essere vista senza troppi problemi dal pubblico, che sia affetto da problemi di daltonismo o meno.

    In ogni caso la produzione dei nuovi palloni verrà completata prima della fine dell'inverno, dunque con ogni probabilità già nel mese di gennaio

  • "GIALLO O BIANCO"

    Non è ancora chiaro se il nuovo pallone, che sostituirà la sfera arancione, sarà di colore giallo come gli scorsi inverni oppure direttamente bianco, in modo da essere mantenuto fino alla fine della stagione. Valutazioni in corso, come spiegato ancora da Simonelli.

    "O giallo o bianco. Voi sapete che abbiamo tre palloni nel corso della stagione: abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura del pallone estivo".

  • L'ESPERIMENTO NON HA PAGATO

    Come spiegato dalla Lega Serie A e da PUMA nel comunicato di lancio del nuovo pallone arancione, "la vera novità è nella scelta del colore: per la prima volta nella storia della Serie A, il pallone Hi-Vis abbandona la classica base gialla per adottare un’inedita e vibrante base Fluo Orange. Una scelta audace, pensata per garantire massima visibilità in ogni condizione atmosferica, oltre a un impatto visivo forte e distintivo in campo".

    L'innovazione in questione, come ammesso candidamente dallo stesso Simonelli, si è però rivelata un flop: l'esperimento non ha pagato. E dunque è già arrivato il momento di fare marcia indietro.

