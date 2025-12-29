Simonelli annuncia l'addio al pallone arancione: "Troppe proteste, scelta non felice". Si torna al giallo o al bianco

Il nuovo pallone arancione, introdotto in Serie A alla fine di novembre, andrà presto in pensione: lo ha annunciato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ammettendo senza troppi giri di parole il fallimento dell'operazione.
Troppe, come spiegato da Simonelli a Radio 1 in mattinata, le proteste giunte alla Lega per la scelta del colore. Un colore che i daltonici faticano a distinguere dal verde, la tonalità del terreno di gioco.
Per questo la novità verrà messa in un cassetto ben prima del previsto, anche se il pallone arancione continuerà a rotolare sui campi della massima serie per un po' di tempo ancora.