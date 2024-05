Simone Pesce si ritira a quasi 42 anni: ha appena sfiorato una storica tripla promozione

Il mancino ha dato l'addio al calcio il giorno dopo la sconfitta del Lumezzane contro il Legnago: "Si chiude un capitolo bellissimo della mia vita".

L'epilogo non è stato dei migliori, probabilmente. Simone Pesce sperava di condurre il Lumezzane a una storica promozione in Serie B, ma l'avventura nei playoff si è conclusa subito con l'eliminazione per mano del Legnago.

E così, il giorno dopo la sconfitta in terra veronese, l'ormai ex terzino/centrocampista ha annunciato il ritiro dal calcio. L'età è quella giusta. Anzi, il mancino ex Catania e Novara è andato addirittura oltre le previsioni: 41 anni, che diventeranno 42 a luglio.

Latina, Torres, Ascoli, Catania, Novara, Cremonese, Feralpisalò e Lumezzane: otto istantanee di una carriera lunghissima, iniziata alla fine degli anni novanta e conclusa oggi. Il tempo di attraversare diverse epoche di calcio italiano.