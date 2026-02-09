"Siamo solo all'inizio" - Ryan Reynolds invia un messaggio mentre la star di Hollywood festeggia cinque anni al Wrexham con Rob Mac.

Anche il Wrexham ha celebrato l'anniversario sui social media e l'ex portiere Ben Foster ha affermato che la loro incredibile ascesa non avrà mai eguali.

Ha dichiarato: "Nel Salford City ci sono calciatori che hanno già fatto tutto e che ora gestiscono la squadra. Sanno come funzionano i club calcistici e questo a volte porta a pensare a ciò che non funzionerà. Il Birmingham ha proprietari molto ricchi, ma il Wrexham è diverso. Rob e Ryan non sapevano bene cosa stavano facendo quando hanno rilevato il club calcistico. Hanno investito denaro, ma hanno anche investito le loro energie. Ci hanno messo il loro interesse personale e la loro energia in un modo che si vede raramente. Credo sinceramente che se gli chiedeste di cosa sono più orgogliosi, il Wrexham sarebbe al primo posto insieme a tutto ciò che hanno fatto nella recitazione o negli affari. Per prendere qualcosa che non capivi completamente e trasformarlo in ciò che è oggi, devi esserne estremamente orgoglioso. È incredibile.

“È ridicolo. Non succederà mai più. La promozione fuori dal campionato, la promozione, la promozione e il fatto di essere già in posizione di promozione a questo livello è scandaloso. Un anno o due fa ho detto che pensavo che sarebbero arrivati in Premier League entro tre, quattro o cinque anni. Uscire dalla Championship è una richiesta difficile: è un campionato duro e competitivo, con molti soldi in gioco. Ma l'hanno fatto nel modo giusto: hanno dato al manager il potere di portare i giocatori che voleva, di capire chi sono".