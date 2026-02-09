Getty Images Sport
"Siamo solo all'inizio" - Ryan Reynolds invia un messaggio mentre la star di Hollywood festeggia cinque anni al Wrexham con Rob Mac.
Pubblicità
Il Wrexham punta alla Premier League
Il Wrexham è attualmente al sesto posto in campionato, occupando l'ultimo posto disponibile per i play-off di promozione. Il club gallese è uscito dalla serie minore grazie al sostegno di Reynolds e Mac e, nel quinto anniversario del suo arrivo in Galles, ha pubblicato un messaggio sui social media.
Parlando su X, Reynolds ha detto: "5 anni, sembra che abbiamo appena iniziato". Ha anche pubblicato un video montaggio dei momenti più importanti.
- Istimewa
"Non si ripeterà mai più"
Anche il Wrexham ha celebrato l'anniversario sui social media e l'ex portiere Ben Foster ha affermato che la loro incredibile ascesa non avrà mai eguali.
Ha dichiarato: "Nel Salford City ci sono calciatori che hanno già fatto tutto e che ora gestiscono la squadra. Sanno come funzionano i club calcistici e questo a volte porta a pensare a ciò che non funzionerà. Il Birmingham ha proprietari molto ricchi, ma il Wrexham è diverso. Rob e Ryan non sapevano bene cosa stavano facendo quando hanno rilevato il club calcistico. Hanno investito denaro, ma hanno anche investito le loro energie. Ci hanno messo il loro interesse personale e la loro energia in un modo che si vede raramente. Credo sinceramente che se gli chiedeste di cosa sono più orgogliosi, il Wrexham sarebbe al primo posto insieme a tutto ciò che hanno fatto nella recitazione o negli affari. Per prendere qualcosa che non capivi completamente e trasformarlo in ciò che è oggi, devi esserne estremamente orgoglioso. È incredibile.
“È ridicolo. Non succederà mai più. La promozione fuori dal campionato, la promozione, la promozione e il fatto di essere già in posizione di promozione a questo livello è scandaloso. Un anno o due fa ho detto che pensavo che sarebbero arrivati in Premier League entro tre, quattro o cinque anni. Uscire dalla Championship è una richiesta difficile: è un campionato duro e competitivo, con molti soldi in gioco. Ma l'hanno fatto nel modo giusto: hanno dato al manager il potere di portare i giocatori che voleva, di capire chi sono".
- PubblicitàPubblicità
Parkinson ha un "lavoro a vita"
Phil Parkinson ha svolto un ruolo significativo nel guidare il Wrexham verso le serie superiori, e i proprietari hanno affermato che avrà un "lavoro a vita", se lo desidera.
Mac ha dichiarato: "Non so se ho le parole per descrivere appieno quanto Phil sia stato fondamentale per la storia e il successo del Wrexham.
Ryan e io ne parliamo continuamente, e non riesco proprio a immaginare uno scenario in cui Phil Parkinson venga licenziato. Non avrebbe alcun senso.
È stato lui l'artefice, il creatore di tutto questo. Dal nostro punto di vista, ha un lavoro a vita. A meno che non trovi un altro lavoro che desidera fare, lui è il nostro allenatore. È il nostro manager. È il nostro uomo.
"So che può sembrare sciocco e forse irresponsabile dirlo pubblicamente, ma la verità è che è così che ci sentiamo. E abbiamo sempre messo il cuore in ciò che facciamo. Siamo sempre stati il più onesti possibile".
Ha aggiunto: "Quello che abbiamo detto fin dal primo giorno è che vogliamo costruire un modello sostenibile.
"Se qualcuno guarda all'economia attuale del club, solo per come siamo arrivati a questo punto, non è sostenibile.
Ma questo solo perché l'infrastruttura non esiste da generazioni. Quindi, quello che stiamo cercando di fare è piantare i semi in modo che, sì, possiamo avere successo ora, ma tra 50 o 100 anni quei semi diventino alberi e un modello completamente sostenibile.
"Voglio venire a vedere la nostra squadra vincere la Premier League? Sì. Voglio vincere la Champions League? Sì. Ma se Wrexham, come città, non avrà successo mentre noi prosperiamo, avremo fallito".
- Getty Images Sport
Cosa succederà ora al Wrexham?
Il Wrexham affronterà l'Ipswich Town nel quarto turno della FA Cup prima di tornare in campo in Championship contro il Bristol City la prossima settimana.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità