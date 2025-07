Si può vedere Roma-UniPomezia in tv oggi? Le informazioni sull'amichevole giallorossa delle 17:30

Dopo la larga vittoria contro il Trastevere la Roma di Gasperini affronta la seconda amichevole estiva contro l'UniPomezia.

Il pre-campionato della Roma di Gasperini prosegue con l'amichevole contro l'UniPomezia, prevista nella giornata odierna alle 17.30 (orario anticipato di mezzora rispetto a quello iniziale delle 18).

In attesa di impegni più importanti dal punto di vista della preparazione, ovvero quelli contro Kaiserslautern, Lens, Aston Villa ed Everton previsti nelle prossime tre settimane, la Roma sfida la squadra dilettantistica come seconda amichevole estiva dopo quella vinta largamente contro il Trastevere per 4-0.

Manca oramai un mese ufficiale alla nuova annata di Serie A che vedrà la Roma esordire nel big match contro il Bologna: trenta giorni per testate i nuovi arrivati, da El Aynaoui a Ferguson, e puntare a grandi obiettivi dopo l'arrivo di Gasperini e la conferma dei migliori giocatori giallorossi anche per la stagione 2025/2026.