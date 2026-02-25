Si parlerà di Inter-Juventus a lungo, tocca a Kalulu: "Ho spento il cellulare"

Meglio non alimentare la rabbia leggendo messaggi e migliaia di commenti sui social. Pierre Kalulu ha deciso di spegnere il proprio telefono dopo la gara persa a San Siro contro l'Inter, una gara che verrà ricordata per anni a causa della sua espulsione e della simulazione, con annessa esultanza, di Alessandro Bastoni.

Intervistato dall'Equipe, il difensore bianconero ha parlato brevemente di quanto successo nel Derby d'Italia, degli strascichi e di come si sia parlato a lungo dell'episodio che lo ha coinvolto. La Juventus ha provato in tutti i modi a chiedere la grazia, alla fine non arrivata: fuori contro il Como, Kalulu ha visto i suoi cadere nuovamente, complicando la lotta Champions.

Ora Kalulu vuole pensare solamente alle prossime gare di campionato, ma soprattutto al match più vicino: il ritorno di Champions contro il Galatasaray, nel quale Madama Juventus dovrà rimontare il difficilissimo 5-2 dell'andata per cui l'ex Milan non vuole trovare scuse.