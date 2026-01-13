Shock in Francia, è morto Alain Orsoni: l’ex presidente dell’Ajaccio ucciso a colpi di pistola al funerale della madre

Shock in Corsica e in tutta la Francia per l’omicidio di Alain Orsoni. L’ex leader del nazionalismo corso ed ex presidente dell’Ajaccio è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre partecipava al funerale della madre.
L’agguato è avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel cimitero di Vero, piccolo comune dell’entroterra a circa trenta chilometri da Ajaccio.
Secondo quanto ricostruito da France 3, il 71enne è stato colpito da un singolo proiettile esploso da grande distanza, mentre le esequie erano in corso.