Shock in Francia, è morto Alain Orsoni: l’ex presidente dell’Ajaccio ucciso a colpi di pistola al funerale della madre

L’inchiesta è stata affidata alla Procura nazionale anti-crimine organizzato, che ha aperto un fascicolo per omicidio in banda organizzata e associazione criminale.

Gli inquirenti lavorano in coordinamento con il tribunale specializzato interregionale di Marsiglia.

La morte di Orsoni si inserisce in un contesto segnato da faide e rivalità storiche: l’ex presidente dell’Ajaccio era sopravvissuto a diversi tentativi di omicidio e nel 2008 la polizia aveva sventato un piano per eliminarlo, attribuito a un gruppo del banditismo corso.