Canale tv, formazioni e dove vedere in diretta streaming Sheffield United-Sunderland, finale dei Playoff di Championship.

La Championship si appresta a vivere il suo ultimissimo atto.

Sheffield United e Sunderland si contendono il terzo slot rimanente per volare in Premier League, affrontandosi nella finale secca dei Playoff che vale la promozione e che consentirà ad una di loro di far compagnia a Leeds e Burnley. In caso di parità al 90', supplementari ed eventualmente rigori.

Tutto su Sheffield United-Sunderland: le formazioni della finale e dove vederla in tv e streaming.