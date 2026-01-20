Sette partite senza un goal su azione: cosa è successo a Erling Haaland?

Per quanto Guardiola possa desiderare di far riposare Haaland contro il Bodo, l'allenatore non può permettersi di non schierare l'attaccante che ha segnato sei gol nelle cinque partite di Champions League disputate in questa stagione.

Nell'ultimo mese, inoltre, non ha avuto altra scelta che schierare il norvegese, dato che Omar Marmoush ha raggiunto le semifinali della Coppa d'Africa con l'Egitto. L'assenza di Marmoush ha lasciato Haaland come unico centravanti naturale del City e gli ha permesso di giocare anche contro il Brentford nei quarti di finale della Carabao Cup, la prima volta che ha giocato in questa competizione da quando è arrivato al City nel 2022.

È stato anche schierato da Guardiola contro l'Exeter City in FA Cup, segnando la prima volta che Haaland ha giocato un incontro del terzo turno, anche se è stato sostituito all'intervallo.