What's happened to Haaland
Richard Martin

Sette partite senza un goal su azione: cosa è successo a Erling Haaland?

Erling Haaland ha già conquistato la maggior parte dei record della Champions League, ma la trasferta del Manchester City a Bodo/Glimt gli offre la possibilità di aprire nuovi orizzonti diventando il primo giocatore norvegese a segnare contro una squadra norvegese nella storia della competizione. Anche se Bodo dista 24 ore di macchina dalla città natale di Haaland, Bryn, e si trova nel circolo polare artico, questo è comunque un ritorno a casa per l'atleta più famoso della nazione.

Haaland, tuttavia, non torna nella sua terra natale in un clima trionfale. Tutt'altro. Il City è arrivato nell'estremo nord della Norvegia con temperature appena sopra lo zero, ma l'attaccante, solitamente infuocato, si era già raffreddato. Haaland ha segnato solo un goal nelle ultime sette partite - un rigore contro il Brighton - e sabato ha offerto una delle sue peggiori prestazioni a memoria d'uomo nella netta sconfitta del City contro il Manchester United.

Il City giocherà su un campo artificiale a Bodo e quindi ha cambiato la sua consueta routine di viaggio per le partite europee, scegliendo di partire in anticipo per potersi allenare all'Aspmyra Stadion piuttosto che alla City Football Academy, al fine di familiarizzare con il tipo di superficie su cui non gioca dal 2023, quando Haaland segnò due reti contro lo Young Boys.

E nonostante il campo sconosciuto e uno stadio piccolo che può ospitare solo 8.000 persone, tornare nel suo paese natale potrebbe essere proprio ciò di cui Haaland ha bisogno per uscire dall'ultimo momento di crisi.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Non c'è tempo per riposarsi

    Pep Guardiola avrebbe potuto sperare di concedere a Haaland un po' di riposo nella penultima partita della fase a gironi della Champions League, dato che l'attaccante ha giocato 30 delle 32 partite disputate finora in questa stagione, accumulando 2.480 minuti in campo, 239 in più rispetto a qualsiasi altro suo compagno di squadra. 

    Ma l'allenatore non può permettersi questo lusso.

    Guardiola è rimasto segnato dalla quasi capitolazione del City nella competizione della scorsa stagione, quando la squadra è riuscita a malapena a qualificarsi per i play-off prima di essere battuta dal Real Madrid, uscendo dalla competizione prima degli ottavi di finale per la prima volta dal 2012, mentre Guardiola lo ha fatto per la prima volta in assoluto.

    Anche se il City è quarto nella classifica attuale della Champions League, solo un punto lo separa dal Liverpool, al nono posto, e dalla possibilità di dover giocare un altro spareggio.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 03-EGY-ZWEAFP

    Unica opzione disponibile

    Per quanto Guardiola possa desiderare di far riposare Haaland contro il Bodo, l'allenatore non può permettersi di non schierare l'attaccante che ha segnato sei gol nelle cinque partite di Champions League disputate in questa stagione.

    Nell'ultimo mese, inoltre, non ha avuto altra scelta che schierare il norvegese, dato che Omar Marmoush ha raggiunto le semifinali della Coppa d'Africa con l'Egitto. L'assenza di Marmoush ha lasciato Haaland come unico centravanti naturale del City e gli ha permesso di giocare anche contro il Brentford nei quarti di finale della Carabao Cup, la prima volta che ha giocato in questa competizione da quando è arrivato al City nel 2022.

    È stato anche schierato da Guardiola contro l'Exeter City in FA Cup, segnando la prima volta che Haaland ha giocato un incontro del terzo turno, anche se è stato sostituito all'intervallo.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Esausto"

    Prima del derby di Manchester, Guardiola ha ammesso che Haaland era "esausto", ma ha riconosciuto di aver contribuito a portare il capocannoniere della Premier League in questo stato, dato che aveva utilizzato Marmoush così poco quando era disponibile, concedendo al giocatore da 59 milioni di sterline solo quattro presenze da titolare in tutte le competizioni. 

    Le uniche partite in cui Haaland è rimasto completamente fuori sono state quelle di Carabao Cup contro l'Huddersfield Town e lo Swansea City, mentre ha iniziato la partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen in panchina.

    Considerando quanto sia andata male quella partita, con il City che ha perso 2-0 nonostante Guardiola abbia schierato i suoi giocatori di punta nel secondo tempo, si capisce perché abbia voluto utilizzare Haaland il più possibile. Ma allo stesso tempo, doveva sapere che schierarlo così tanto avrebbe avuto conseguenze fisiche.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP

    Alleggerire il carico

    Marmoush ha viaggiato con il City in Norvegia, ma sarebbe un errore pensare che il suo ritorno possa essere una sorta di salvezza che consentirà alla squadra di rimettersi in corsa per il titolo contro l'Arsenal. 

    Come ha affermato Guardiola, "Omar è un giocatore eccezionale, i suoi momenti in campo sono straordinari, ma sarebbe ingiusto da parte mia affermare che il motivo per cui non abbiamo ottenuto risultati qui o nelle partite precedenti è perché Omar non è presente. Non è giusto nei suoi confronti, né nei confronti della squadra e di tutti i ragazzi che sono qui. Dobbiamo farlo".

    Ciò che Marmoush può fare, però, è ridurre il carico su Haaland in termini sia di gol che di minuti. Può anche rendere il City più imprevedibile, in modo che le squadre non possano concentrarsi solo sul fermare il norvegese, come hanno fatto efficacemente Lisandro Martinez e Harry Maguire all'Old Trafford, bloccando gli unici due tiri che Haaland è riuscito a mettere a segno prima di essere sostituito all'80° minuto.

    La sua prestazione ha smentito Paul Scholes e Nicky Butt che prima della partita ridevano di Martinez prevedendo che Haaland lo avrebbe "preso e portato via con sé".

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lotta per sostenere un inizio spietato

    Eppure Guardiola era riluttante a parlare di far riposare Haaland nel prossimo futuro. Dopo il derby ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di Erling e di tutti gli altri. Erling è molto importante per noi. Siamo fortunati ad avere Erling in questa stagione per quello che ha fatto. È importante quando si giocano partite ogni tre giorni, tre giorni, tre giorni per sostenere molto".

    Haaland, tuttavia, ha avuto difficoltà a mantenere la sua incredibile forma di inizio stagione. 

    Puntare tutto sul norvegese si è rivelata una mossa saggia per il City all'inizio della stagione, dato che ha segnato 24 reti nelle sue prime 23 partite. Ma la sua prestazione sottotono contro lo United - la sua sesta partita in 17 giorni nel 2026 - ha dimostrato che il ritmo incessante delle partite sta avendo un impatto negativo su di lui.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gestirlo meglio

    Non è la prima volta che Haaland attraversa un periodo di silenzio nella sua carriera al City, e non sarà nemmeno l'ultima. Tuttavia, è improbabile che duri a lungo. Il Bodo non gioca una partita ufficiale dal 10 dicembre, quando ha affrontato il Borussia Dortmund in Champions League, poiché l'Eliteserien è in pausa stagionale prima dell'inizio della stagione 2026 a marzo.

    Una volta tornato dalla Norvegia, il City affronterà in casa il Wolverhampton, che nonostante una serie di cinque partite senza sconfitte rimane la squadra più debole della Premier League. Poi ospiterà il Galatasaray nella sua ultima partita della fase a gironi, e quello sarebbe un buon momento per far riposare Haaland se fosse già qualificato agli ottavi di finale. Poi visiterà il Tottenham e il Liverpool per partite cruciali se vuole tenere a bada l'Arsenal, prima e dopo la partita di ritorno di Carabao contro il Newcastle.

    Con il City in vantaggio per 2-0 sui Magpies e con il vantaggio di giocare in casa, anche questa sarebbe una buona occasione per Haaland per prendersi una serata di riposo. L'attaccante più prolifico del mondo può sembrare sovrumano, ma ha bisogno di essere gestito con attenzione proprio come qualsiasi altro giocatore. Nonostante Guardiola senta il bisogno di Haaland in ogni partita, farlo riposare per un paio di partite è la chiave per riportare il suo miglior giocatore al suo vecchio livello.

