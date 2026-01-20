Sette partite senza un goal su azione: cosa è successo a Erling Haaland?

Haaland, tuttavia, non torna nella sua terra natale in un clima trionfale. Tutt'altro. Il City è arrivato nell'estremo nord della Norvegia con temperature appena sopra lo zero, ma l'attaccante, solitamente infuocato, si era già raffreddato. Haaland ha segnato solo un goal nelle ultime sette partite - un rigore contro il Brighton - e sabato ha offerto una delle sue peggiori prestazioni a memoria d'uomo nella netta sconfitta del City contro il Manchester United.
Il City giocherà su un campo artificiale a Bodo e quindi ha cambiato la sua consueta routine di viaggio per le partite europee, scegliendo di partire in anticipo per potersi allenare all'Aspmyra Stadion piuttosto che alla City Football Academy, al fine di familiarizzare con il tipo di superficie su cui non gioca dal 2023, quando Haaland segnò due reti contro lo Young Boys.
E nonostante il campo sconosciuto e uno stadio piccolo che può ospitare solo 8.000 persone, tornare nel suo paese natale potrebbe essere proprio ciò di cui Haaland ha bisogno per uscire dall'ultimo momento di crisi.