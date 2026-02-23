Serse Cosmi sarà il nuovo allenatore della Salernitana: non guidava una squadra dal 2022

Quattro anni dopo l'ultima volta, e nel contesto di una carriera che sembrava ormai conclusa, Serse Cosmi torna in pista: è lui il nuovo allenatore della Salernitana, formazione che sta faticosamente cercando di abbandonare la Serie C.
Secondo Sky, è fatta: è proprio Cosmi il prescelto della società granata, in attesa di un'ufficialità che arriverà a breve, per sedersi su una panchina che nelle ultime ore era rimasta senza proprietario.
La Salernitana ha infatti esonerato Giuseppe Raffaele dopo il ko interno contro il Monopoli di domenica. E ha scelto proprio Cosmi per provare a far sì che una stagione divenuta molto complicata non naufraghi definitivamente.