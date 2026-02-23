Goal.com
FC Crotone v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Serse Cosmi sarà il nuovo allenatore della Salernitana: non guidava una squadra dal 2022

L'ex allenatore del Perugia si appresta a prendere il posto di Giuseppe Raffaele, esonerato dopo la sconfitta interna contro il Monopoli: l'ultima panchina risaliva a quattro anni fa, al Rijeka.

Quattro anni dopo l'ultima volta, e nel contesto di una carriera che sembrava ormai conclusa, Serse Cosmi torna in pista: è lui il nuovo allenatore della Salernitana, formazione che sta faticosamente cercando di abbandonare la Serie C.

Secondo Sky, è fatta: è proprio Cosmi il prescelto della società granata, in attesa di un'ufficialità che arriverà a breve, per sedersi su una panchina che nelle ultime ore era rimasta senza proprietario.

La Salernitana ha infatti esonerato Giuseppe Raffaele dopo il ko interno contro il Monopoli di domenica. E ha scelto proprio Cosmi per provare a far sì che una stagione divenuta molto complicata non naufraghi definitivamente.

  • RIECCOLO DOPO QUATTRO ANNI

    L'ultima esperienza di Cosmi su una panchina non era andata in scena in Italia: risaliva a tre anni e mezzo fa e alla brevissima avventura in Croazia con il Rijeka, club da lui guidato per un paio di mesi - da settembre a novembre 2022 - prima di essere esonerato.

    Cosmi, da quel momento, non era più tornato in panchina. E al calcio giocato aveva preferito quello parlato, comparendo in televisione come opinionista di Mediaset.

  • SVOLTA IN PANCHINA

    La Salernitana ha deciso di cambiare allenatore dopo il pesante ko interno contro il Monopoli. Pesante non tanto nel risultato (0-1), quanto nella prestazione scialba e senza nerbo di una squadra che già stava attraversando un momento complicatissimo.

    I campani, retrocessi lo scorso anno dalla B alla C e desiderosi di tornare quantomeno in cadetteria, hanno vinto appena una delle ultime cinque partite di campionato. E anche se nel frattempo hanno perso solo una volta, contro l'Audace Cerignola, ciò è bastato per segnare il destino di Giuseppe Raffaele. Con Cosmi che ha battuto la concorrenza di Fabio Caserta e di Guglielmo Stendardo, quest'ultimo tecnico della formazione Primavera. 

    Per la cronaca: il Monopoli ha espugnato l'Arechi con quello che probabilmente sarà già uno dei goal più belli dell'anno, segnato da Scipioni con un clamoroso pallonetto da metà campo e dopo un tunnel ai danni di un avversario.

  • PRIMO POSTO LONTANO

    Partita con ambizioni di primo posto, la Salernitana dovrà ora accontentarsi di difendere un piazzamento playoff: la formazione granata è infatti terza e ha 50 punti, ben 14 in meno rispetto alla capolista Benevento e 9 in meno rispetto al Catania secondo.

    Cosmi e i suoi proveranno a guardare in avanti, ma dovranno stare attenti anche a chi insegue: il Cosenza ha appena tre punti di svantaggio, la Casertana quattro.

  • ESORDIO CONTRO IL CATANIA

    Proprio il Catania, la formazione che in questo momento precede la Salernitana in classifica, sarà la prossima avversaria dei granata. E, di conseguenza, rappresenterà il primo ostacolo di Cosmi sulla sua nuova panchina.

    La gara si giocherà di nuovo all'Arechi, tana dei campani, alle 14.30 di domenica 1° marzo. Cosmi tornerà così ad allenare in C a distanza di più di un quarto di secolo: dagli anni di Arezzo, gavetta fondamentale prima della chiamata da parte del Perugia di Luciano Gaucci.

