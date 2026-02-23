Serse Cosmi sarà il nuovo allenatore della Salernitana: non guidava una squadra dal 2022

La Salernitana ha deciso di cambiare allenatore dopo il pesante ko interno contro il Monopoli. Pesante non tanto nel risultato (0-1), quanto nella prestazione scialba e senza nerbo di una squadra che già stava attraversando un momento complicatissimo.

I campani, retrocessi lo scorso anno dalla B alla C e desiderosi di tornare quantomeno in cadetteria, hanno vinto appena una delle ultime cinque partite di campionato. E anche se nel frattempo hanno perso solo una volta, contro l'Audace Cerignola, ciò è bastato per segnare il destino di Giuseppe Raffaele. Con Cosmi che ha battuto la concorrenza di Fabio Caserta e di Guglielmo Stendardo, quest'ultimo tecnico della formazione Primavera.

Per la cronaca: il Monopoli ha espugnato l'Arechi con quello che probabilmente sarà già uno dei goal più belli dell'anno, segnato da Scipioni con un clamoroso pallonetto da metà campo e dopo un tunnel ai danni di un avversario.