La Serie A dei 'vecchi': un numero impressionante di giocatori dai 35 ai 40 anni. Che salirà nei prossimi mesi

Che l'Italia non sia un paese per giovani lo si sa da tempo. Che la Serie A si affidi ai giocatori over 35 rispetto agli altri paesi, idem. Il 2025/2026 è probabilmente l'emblema assoluto di come le squadre del massimo campionato puntino con estrema convinzione sui giocatori 35enni, 36enni, 37enni, 38enni, 39enni e persino 40enni. Il dato rispetto altri grandi tornei è limitato al cospetto di Bundesliga, Ligue 1 e Premier, mentre a sorpresa la Liga ha ancor più elementi dai 35 ai 40 anni.

Non si tratta certo di una novità per la Serie A, ma con l'avanzare degli anni di alcuni suoi grandi esperti e con l'arrivo estivo di altri colleghi della stessa generazione il numero di giocatori dai 35 ai 40 anni è aumentato a dismisura, tanto da raggiungere il numero di 20: ovvero uno per squadra, nonostante diversi team del campionato non abbiano schierato alcun calciatore che abbia superato i 34 anni.

Ben tre i quarantenni, ovvero Albiol del Pisa, Padelli dell'Udinese e Modric del Milan, quest'ultimo di poche settimane più vecchio rispetto al difensore spagnolo e al portiere italiano.