La Serie A dei 'vecchi': un numero impressionante di giocatori dai 35 ai 40 anni. Che salirà nei prossimi mesi

Modric, Albiol, Padelli, Sommer, Pavoletti e non solo: la Serie A ha schierato tantissimi giocatori che hanno superato i 34 anni, ma in Europa a sorpresa non è il campionato più 'anziano'.

Che l'Italia non sia un paese per giovani lo si sa da tempo. Che la Serie A si affidi ai giocatori over 35 rispetto agli altri paesi, idem. Il 2025/2026 è probabilmente l'emblema assoluto di come le squadre del massimo campionato puntino con estrema convinzione sui giocatori 35enni, 36enni, 37enni, 38enni, 39enni e persino 40enni. Il dato rispetto altri grandi tornei è limitato al cospetto di Bundesliga, Ligue 1 e Premier, mentre a sorpresa la Liga ha ancor più elementi dai 35 ai 40 anni.

Non si tratta certo di una novità per la Serie A, ma con l'avanzare degli anni di alcuni suoi grandi esperti e con l'arrivo estivo di altri colleghi della stessa generazione il numero di giocatori dai 35 ai 40 anni è aumentato a dismisura, tanto da raggiungere il numero di 20: ovvero uno per squadra, nonostante diversi team del campionato non abbiano schierato alcun calciatore che abbia superato i 34 anni.

Ben tre i quarantenni, ovvero Albiol del Pisa, Padelli dell'Udinese e Modric del Milan, quest'ultimo di poche settimane più vecchio rispetto al difensore spagnolo e al portiere italiano.

  • DAI 35 AI 40 ANNI

    Ma chi sono, nello specifico, i giocatori che nonostante l'età sono ancora titolari o comunque importanti per la propria squadra di Serie A?

    Detto di Modric, Albiol e Padelli, gioca in Serie A il 39enne Vardy, la stessa età di Dzeko che ha però lasciato la Fiorentina nell'ultima sessione invernale di calciomercato.

    Ha raggiunto i 38 anni Pedro, mentre il numero dei 37enni è folto: Acerbi, De Silvestri, Matic, Cuadrado, Pavoletti e Sommer.

    I giocatori che giocano in Serie A (o che l'hanno lasciata a gennaio) da 36enni, ovvero Franco Vazquez e Darmian, completano la lista con i 35enni Caracciolo, Terracciano e De Gea.

    Il numero è ovviamente destinato a salire, visto che nei prossimi mesi compiranno 35 anni anche Kabase, Zapata, De Roon, Skorupski e Messias.

  • IL CASO SPAGNOLO

    La Liga ha più giocatori dai 35 ai 40 anni. Una sorpresa, considerando che spesso la Serie A viene considerata come il campionato con più elementi che hanno superato 'una certa età'.

    In questo 2025/2026 il campionato spagnolo ha schierato già 25 giocatori in campo dai 35 ai 40 anni, con altri tre, tra cui Griezmann, che stanno per arrivarci.

    La Spagna presenta il giocatore più 'anziano' dei maggiori campionati europei, quel Santi Cazorla che a 41 anni fa ancora parte delle partite dell'Oviedo.

  • GLI ALTRI CAMPIONATI

    Ligue 1, Bundesliga e Premier League sono da sempre maggiormente selettive riguardo ai contratti con i giocatori dai 35 ai 40 anni, tanto che raggiunta questa età emigrano spesso verso Serie A, Liga o tornei come MLS e Super Liga turca.

    La Premier League ha schierato la metà dei giocatori (undici), con il 40enne Milner come primo della lista e altri nomi 'classici' come Walker ed Henderson.

    Come da tradizione il dato tedesco è ancora più basso, visti gli appena sei giocatori dai 35 ai 40 anni (Neuer è il più vecchio), mentre a sorpresa la Ligue 1 è dietro Spagna e Italia neanche così lontana con diciasette calciatori, di cui ben undici però solamente 35enni.

    Il dato della Ligue 1 è tra l'altro all'interno di un campionato di gran lunga il più generoso con gli Under, visto l'impressionante numero di giovani schierati da agosto a oggi.

  • I GIOVANI IN CAMPO

    Detto di una Francia primatista assoluta per numero di giovani mandati in campo, per un totale di 48 giocatori dai 16 ai 18 anni di età, come è messa l'Italia in questi termini?

    La Serie A è il secondo campionato per over in Europa, ma anche quella con meno giovani mandati in campo: in questa prima parte di stagione sono stati 10 i ragazzi che non hanno compiuto i 19 anni, nella maggior parte dei casi schierti solamente per una manciata di minuti.

    La Spagna ha già schierato 15 giocatori tra i 16 e i 18 anni, riflettendo un pensiero molto simile a quello dell'Italia a proposito dell'età dei calciatori da mandare in campo, mentre la Bundesliga ben 27, uno in più della Premier League.

