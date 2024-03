Serie D 2024, le squadre promosse in Serie C: chi ha ottenuto la promozione negli otto gironi

Tutte le promozioni dalla Serie D 2023/2024 alla Serie C 2024/2025: le nove squadre che prendono parte al prossimo torneo.

Si chiude la stagione di Serie D 2023/2024. Nove squadre, una per girone, strapperanno il pass per il prossimo campionato di Serie C, tra prime volte e grandi ritorni.

Le prime classificate di ogni gruppo ottengono la promozione, mentre le varie squadre arrivate nei gradini inferiori sperano di poter essere ripescate nel corso dell'estate davanti a mancate iscrizioni delle squadre in teoria partecipanti alla Seire C 2024/2025.

Dal Girone A all'I, vediamo chi parteciperà al prossimo campionato professionistico dopo la conquista della Serie D 23-24.