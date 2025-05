Serie C playoff secondo turno: le nuove partite del 18 maggio e le info sul sorteggio

Concluso il primo turno dei playoff nazionali il 14 maggio, si continua con il secondo in andata e ritorno: attesa per il sorteggio, diretta in tv.

Padova, Avellino e Virtus Entella dovranno ancora aspettare ancora poco più di due settimane per conoscere l'ultima promossa nella prossima Serie B. I playoff di Serie C continuano, così da definire la quarta e ultima squadra che lascerà la terza serie per essere accolta nella seconda. Concluso il primo turno dei playoff nazionali di scena il 14 maggio, nel weekend comincerà il secondo turno. Le nuove partite per quest'ultimo verrano definite tramite sorteggio, attesissimo: quali vi parteciperanno e in che modo funziona? Facciamo il punto della situazione su una delle ultime fasi dei lunghi ed estunanti playoff di Serie C 2024/2025. L'articolo prosegue qui sotto