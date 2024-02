Serie C playoff 2024, le squadre qualificate: girone A, B e C, chi gioca preliminari e fasi successive

Chi partecipa ai playoff di maggio 2024: le squadre qualificate dai tre gironi, dal primo turno eliminatorio alle fasi finali.

La prima classifica di ogni girone di Serie C, come di consueto, è promossa nella Serie B dell'annata successiva. Tre squadre sono così certe di giocare il torneo di seconda serie dopo aver vinto il rispettvo girone, ma insieme a loro ottiene la promozione anche una quarta squadra proveniente dai playoff.

PLAYOFF SERIE C, TABELLONE E DATE

Lunghi e articolati, i playoff di Serie C si giocano nella primavera del 2024, tra maggio e giugno per determinare l'ultima squadra promossa in Serie B 2024/2025. Ma quali sono le squadre che partecipano, qualificate dai gironi A, B e C?