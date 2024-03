Serie C, cosa cambia tra secondo, terzo e il resto dei posti playoff? Il regolamento nel 2024

Ventisette squadre prendono parte ai playoff della Serie C 2023/2024, tutte in gioco per una sola promozione nella prossima Serie B.

Ultime giornate di 2023/2024 in Serie C. Sforzi finali per le squadre dei tre tornei per poter rimanere nella terza serie e/o lottare per la promozione in Serie B.

Tantissime le squadre in gioco per i playoff, con un totale di ventisette che prenderanno parte alla fase post campionato.

Le squadre classificate tra il secondo e il decimo posto nei tre gironi prendono parte ai playoff, per il già citato totale di 27. Di queste solamente una riuscirà a giocare la prossima Serie B, unendosi alle prime classificate. La Serie C premia però chi arriva più in alto, garantendogli un percorso in teoria più semplice nei playoff di scena a maggio e giugno 2024.