Serie C 2024, i verdetti: promosse, qualificate ai playoff, retrocesse e chi giocherà i playout

Definite tre delle quattro promosse in Serie B, il campionato di C chiude i battenti per la prima fase: ora playoff e playout.

Cala il sipario sul campionato di Serie C 2023/2024. Con il 38esimo turno dei tre gironi, infatti, si è concluso il torneo regolare, a cui seguiranno i playoff per definire l'ultima promossa in Serie B e le squadre che riusciranno a rimanere in terza serie tramite i playout.

Un'annata di sorprese e conferme, che ha visto le tre promozione delle tre prime classificate arrivate con diversi turni di anticipo, così come le retrocesse in Serie D in virtù dell'ultimo posto in graduatoria.

Alcuni playout non si giocheranno in virtù dell'eccessiva distanza tra le squadre coinvolte, mentre i playoff vedranno importanti team decisi ad ottenere l'unico posto nel prossimo campionato di Serie B: dai preliminari alla final four per definire l'ultima promossa in seconda serie 2024/2025.