Serie C 2024/25, le squadre e i tre gironi: la lista dei gruppi A, B e C

La lista delle squadre promosse, confermate e retrocesse: in quale girone giocheranno le venti compagini partecipanti.

Solamente a metà estate verranno definiti ufficialmente, dopo le varie iscrizioni e il quadro geografico delle squadre, i tre gironi della Serie C 2024/2025.

La maggior parte dei team partecipanti alla C è però già confermato (al netto di eventuali mancate iscrizioni e ripescaggi) e verrà nuovamente inserito nel girone in cui ha militato nel 2023/2024 o in passato.

Ancora una volta al via sessanta squadre, venti per ognuno dei gironi A, B e C: di seguito la possibile composizione dei nuovi gironi di Serie C 24/25.