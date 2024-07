Serie C 2024/25, la prima giornata: Catania a Sorrento, il il Milan Futuro contro la Virtus Entella, di scena anche Foggia-Trapani

I tre gruppi della prossima Serie C partono a fine agosto, con la prima giornata del nuovo campionato: grande attesa per il Milan Futuro, esordiente.

Il primo passo verso la nuova Serie C, al via il prossimo 25 agosto, è compiuto. Sono stati infatti stilati i calendari del torneo 2024/2025, che vedranno diverse squadre dal notevole seguito provare ad ottenere la promozione nella prossima Serie B.

In campo anche il Milan Futuro, la squadra Under 23 rossonera al debutto tra i professionisti come terza seconda squadra dopo quelle di Juventus e Atalanta. Per i rossoneri la gara d'esordio sarà quella contro la Virtus Entella.

I tre gironi prendono il via ad agosto e si concluderanno a maggio, quando cominceranno come di consueto i lunghi playoff per definire quale quarta squadra - dopo le prime tre classificate dei gruppi A, B e C - sbarcherà in Serie B.