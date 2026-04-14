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Serie B, ufficiali le date dei Playoff e dei Playout: il programma e il calendario completo

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Ufficializzato il programma dei Playoff e dei Playout di Serie B: il programma completo.

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Si è svolta nella giornata di martedì 14 aprile l'Assemblea di Lega per quanto riguarda la Serie B, nel corso della quale è stato stilato il calendario ufficiale dei Playoff e dei Playout della seconda divisione italiana.


Il turno preliminare dei playoff (in gara unica) si svolgerà mercoledì 12 maggio, mentre le semifinali con turno d'andata il 16 e 17 maggio e ritorno il 19 e 20 maggio.

Di seguito ecco il calendario completo e il programma ufficiale del segmento di stagione che emetterà i verdetti definitivi sul campionato di Serie B.


  • SERIE B, IL CALENDARIO DEI PLAYOFF

    Turno preliminare playoff (gara unica)

    - Martedì 12 maggio 2026 - (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)

    Semifinali playoff (andata)

    - Sabato 16 maggio 2026 - (6ª o 7ª vs 3ª)   

    - Domenica 17 maggio 2026 - (5ª o 8ª vs 4ª)

    Semifinali playoff (ritorno)

    - Martedì 19 maggio 2026 - (3ª vs 6ª o 7ª)

    - Mercoledì 20 maggio 2026 - (4ª vs 5ª o 8ª)  

    Finale playoff (andata e ritorno)

    - Domenica 24 maggio 2026 

    - Venerdì 29 maggio 2026

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  • SERIE B, IL CALENDARIO DEI PLAYOUT

    Per quanto riguarda i playout, partita d'andata venerdì 15 maggio e match di ritorno venerdì 22 maggio.


    Finale playout

    - Venerdì 15 maggio 2026 - (17ª vs 16ª)

    - Venerdì 22 maggio 2026 - (16ª vs 17ª)

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  • SERIE B, IL REGOLAMENTO DEI PLAYOFF: CHI PARTECIPA

    Ai Playoff di Serie B partecipano le squadre classificate dal 3° all'8° posto nella regular season. La terza e la quarta classificata accedono direttamente alle semifinali, mentre le altre entreranno in gioco nel turno preliminare.

    La quinta sfiderà l'ottava, in gara secca, così la sesta affronterà la settima. In caso di parità si svolgeranno i tempi supplementari, ma se l'equilibrio dovesse resistere a passare il turno sarà la squadra con il miglior piazzamento nella regular season. La vincente del confronto tra la quinta e l'ottava andrà a sfidare in semifinale la quarta della regular season. Chi, invece, farà suo il faccia a faccia tra sesta e la settima se la vedrà con la terza della stagione regolare.

    Le due semifinali si svolgeranno su gare d'andata e ritorno e anche in questa fase, in caso di parità, ad accedere alla finale sarà la squadra meglio piazzata nella regular season. Anche la finalissima si giocherà su gara d'andata e ritorno. E anche qui, in caso di pareggio, sarà la squadra meglio classifica nella regular season a volare in Serie A.

  • SERIE B, IL REGOLAMENTO DEI PLAYOUT: CHI PARTECIPA

    Il Playout di Serie B vedrà di fronte la 16esima e la 17esima classificata della regular season. Chi vince si salva, mentre chi perde sarà costretto a retrocedere in Serie C.

    Se il confronto, che si disputa su gara d'andata e ritorno, dovesse terminare con un risultato complessivo di parità, sarà la 16esima - ovvero la meglio piazzata - a ottenere la permanenza in categoria.

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  • LA NUOVA STAGIONE

    L’Assemblea ha approvato inoltre la proposta del Consiglio direttivo di inizio e termine campionato 2026/2027. In particolare, la prima giornata è prevista sabato 22 agosto 2026, con eventuali anticipi venerdì 21 agosto; l’ultima giornata è programmata nel weekend fra il 14 e il 16 maggio.

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