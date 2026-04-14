Serie B, ufficiali le date dei Playoff e dei Playout: il programma e il calendario completo

Ai Playoff di Serie B partecipano le squadre classificate dal 3° all'8° posto nella regular season. La terza e la quarta classificata accedono direttamente alle semifinali, mentre le altre entreranno in gioco nel turno preliminare.

La quinta sfiderà l'ottava, in gara secca, così la sesta affronterà la settima. In caso di parità si svolgeranno i tempi supplementari, ma se l'equilibrio dovesse resistere a passare il turno sarà la squadra con il miglior piazzamento nella regular season. La vincente del confronto tra la quinta e l'ottava andrà a sfidare in semifinale la quarta della regular season. Chi, invece, farà suo il faccia a faccia tra sesta e la settima se la vedrà con la terza della stagione regolare.

Le due semifinali si svolgeranno su gare d'andata e ritorno e anche in questa fase, in caso di parità, ad accedere alla finale sarà la squadra meglio piazzata nella regular season. Anche la finalissima si giocherà su gara d'andata e ritorno. E anche qui, in caso di pareggio, sarà la squadra meglio classifica nella regular season a volare in Serie A.