Serie B, ufficiali le date dei Playoff e dei Playout: il programma e il calendario completo

Si è svolta nella giornata di martedì 14 aprile l'Assemblea di Lega per quanto riguarda la Serie B, nel corso della quale è stato stilato il calendario ufficiale dei Playoff e dei Playout della seconda divisione italiana.
Il turno preliminare dei playoff (in gara unica) si svolgerà mercoledì 12 maggio, mentre le semifinali con turno d'andata il 16 e 17 maggio e ritorno il 19 e 20 maggio.
Di seguito ecco il calendario completo e il programma ufficiale del segmento di stagione che emetterà i verdetti definitivi sul campionato di Serie B.