Dopo le partite di ieri, la 33a giornata di Serie B si è conclusa oggi con le altre otto partite che hanno chiuso questo turno di campionato: vittorie importanti per il Venezia in ottica promozione, e per Pescara e Sampdoria nella parte bassa della classifica. La squadra di Stroppa ha conquistato i tre punti grazie al 3-1 casalingo sulla Juve Stabia, si è sganciata dal Frosinone - che ieri aveva vinto col Padova - ed è prima da sola a 71 punti, +3 sui giallazzurri. Al terzo posto c'è il Monza che nella gara di oggi ha pareggiato col Catanzaro nello scontro diretto per i playoff. In zona salvezza la Samp vince una gara fondamentale contro l'Empoli e il Pescara fa un salto importante salendo al terz'ultimo posto a -2 dai playout, scavalcando in un colpo solo Reggiana e Spezia.
Dazn
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Serie B, risultati, marcatori e classifica: Insigne trascina ancora il Pescara
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SERIE B, RISULTATI E MARCATORI DELLA 33A GIORNATA
Frosinone-Padova 2-0
25' Raimondo, 29' Gelli
Palermo-Avellino 2-0
12' Palumbo, 82' Ranocchia
Cesena-Sudtirol 1-1
3' Tait (S), 17' aut. Davi (C)
Mantova-Entella 1-0
84' Marras
Catanzaro-Monza 1-1
6' Pontisso (C), 96' rig. Pessina (M)
Bari-Modena 3-1
22' rig. Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), Ambrosino (M)
Venezia-Juve Stabia 3-1
39' aut. Giorgini (V), 45' Carissoni (J), 48' Adorante (V), 74' Adorante (V)
Reggiana-Pescara 1-3
21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)
Sampdoria-Empoli 1-0
58' Pierini
Carrarese-Spezia 3-1
17' Calabrese (C), 23' Finotto (C), 49' Valoti (S), 63' Abiuso (C)