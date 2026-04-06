Serie B, risultati, marcatori e classifica: Insigne trascina ancora il Pescara

Dopo le partite di ieri, la 33a giornata di Serie B si è conclusa oggi con le altre otto partite che hanno chiuso questo turno di campionato: vittorie importanti per il Venezia in ottica promozione, e per Pescara e Sampdoria nella parte bassa della classifica. La squadra di Stroppa ha conquistato i tre punti grazie al 3-1 casalingo sulla Juve Stabia, si è sganciata dal Frosinone - che ieri aveva vinto col Padova - ed è prima da sola a 71 punti, +3 sui giallazzurri. Al terzo posto c'è il Monza che nella gara di oggi ha pareggiato col Catanzaro nello scontro diretto per i playoff. In zona salvezza la Samp vince una gara fondamentale contro l'Empoli e il Pescara fa un salto importante salendo al terz'ultimo posto a -2 dai playout, scavalcando in un colpo solo Reggiana e Spezia.



