Serie B playout 2024: date, regolamento e come funziona in caso di parità tra andata e ritorno

Tutto quello che c'è da sapere sulle due partite che determinano l'ultima retrocessa nella Serie B 2024/2025 e l'ultima squadra salva.

Se la 18esima, la 19esima e la 20esima di Serie B retrocedono direttamente in Serie C, la 17esima e la 16esima si giocano nel playout di andata e ritorno la permanenza nella seconda serie per il 2024/2025.

Da regolamento le due partite si giocano solamente se le due squadre non sono distanti più di quattro punti: se la 16esima in classifica è avanti di cinque o più punti la 17esima retrocede direttamente in Serie C 2024/2025 senza i playout.

Ma cosa succede in caso di parità tra andata e ritorno nelle due sfide dei playout?