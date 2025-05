Serie B, ottavo posto a pari punti: chi va ai playoff, regolamento e come funziona

Chi accede ai playoff in caso di arrivo a pari punti? Scontri diretti e classifica avulsa: tutte le informazioni.

Mancano soltanto 90 minuti alla fine del campionato di Serie BKT 2024/25.

Alcune sentenze sono già arrivate, come la promozione in Serie A di Sassuolo (campione del campionato cadetto) e del Pisa, nonché la retrocessione in Serie C del Cosenza.

Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro e Palermo hanno già la certezza di un posto ai playoff, ma Cesena e Bari si giocano ancora l'ottava posizione.

Cosa succede in caso di conclusione del torneo regolare con gli stessi punti?