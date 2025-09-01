Serie A, il Pagellone del calciomercato: Napoli fa la voce grossa, Milan in confusione, Inter timorosa, Juventus sul gong, Como no-limits

Quasi 170 milioni incassati dalle cessioni, una rifondazione profonda che lascia però un senso evidente di confusione, di incompletezza, di impotenza. Il Milan ha perso Reijnders e Theo e non è riuscito a centrare i due obiettivi dichiarati del mercato per colmare le due lacune più evidenti della rosa: un difensore centrale di livello europeo e un centravanti 'alla Giroud'. Lo smacco Archie Brown, la telenovela Boniface, i corteggiamenti senza effetto a Hojlund e Akanji (arrivati sì in Italia, ma altrove), l'illusione Vlahovic, il braccio di ferro perso con il Club Brugge per Jashari, le dichiarazioni di Tare su Gimenez e Dovbyk: non un mercato da Milan. Modric è un lusso anche a 40 anni ma Allegri è stato accontentato solo con Rabiot, a poche ore dal gong. Il voto può cambiare solo se Nkunku torna quello di Lipsia...