Serie A Futsal, ultima giornata della regular season: Meta Catania e Feldi Eboli si giocano il primo posto, bagarre play-off, situazione e combinazioni per i play-out

La classifica in vista dell'ultima giornata della regular season della Serie A Futsal: è bagarre play-out con primato e posizioni da definire.

A quaranta minuti effettivi dalla fine della regular season, la Serie A maschile ha prodotto i primi verdetti, anche se la griglia play off sarà definita solo al termine dell’ultima giornata di campionato.

Di sicuro c’è che a giocarsi lo scudetto numero 41 del futsal italiano ci saranno i campioni in carica della Meta Catania, Feldi Eboli, Napoli Futsal, Roma 1927, L84 Torino, Ecocity Genzano, Fortitudo Pomezia e Sandro Abate.

Ancora da determinare chi sarà la prima classificata della stagione regolare, visto che Meta e Feldi sono divise da tre punti con gli ebolitani che hanno a favore gli scontri diretti.

Domenica sera, in un turno tutto in contemporanea, la formazione siciliana cercherà di prendersi il punto che le manca al Palajacazzi di Aversa, contro un Napoli già sicuro del terzo posto in graduatoria.

La Feldi Eboli, invece, sarà impegnata al PalaMaggiore di Leinì in casa della L84 Torino, che a sua volta è a caccia di punti importanti per determinare il suo piazzamento finale.