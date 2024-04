Serie A con cinque squadre in Champions League al 99,8%: traguardo ad un passo

Con i risultati dell'andata dei quarti di finale di Champions, Europa League e Conference League, l'Italia è ad un passo dallo slot extra: cosa manca.

Ora il traguardo sembra davvero ad un passo. L’impresa dell’Atalanta ad Anfield ha di fatto dato una sterzata decisiva verso l’obiettivo della quinta squadra in Champions League.

Manca davvero pochissimo al campionato di Serie A per ottenere il posto bonus previsto dalla UEFA in occasione della prima edizione della ‘Coppa dalle Grandi Orecchie’ della prossima stagione.

Con il nuovo format della Champions, le due leghe con il miglior ranking in termini di risultati nelle coppe europee avranno diritto ad un posto in più in rispetto a quelli previsti dal regolamento.