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Francesco Schirru

Con il Monza la nuova Serie A è completa: venti squadre al via, si parte a fine agosto

Serie A
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Parma Calcio 1913
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Nel fine settimana tra il 21 e il 23 agosto prende il via Serie A 2026/2027, con Monza, Venezia e Frosinone che prendono il posto di Cremonese, Pisa e Verona.

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L'ultimo turno di Serie A andato in scena lo scorso weekend e la doppia finale playoff hanno completato il prossimo campionato. A fine agosto comincerà la nuova annata della massima serie, stagione 2026/2027, con venti squadre al via e tre novità rispetto all'ultima appena conclusa.

Con la promozione del Monza, di nuovo in Serie A dopo soli dodici mesi, il quadro è completo e non vedrà alcuna squadra per la prima volta ai massimi livelli del calcio italiano: insieme alle diciasette conferme, anche tre ritorni dopo una o una manciata di stagioni.

Si ripartirà dall'Inter Campione d'Italia, che sotto la guida di Chivu proverà a difendere il titolo ottenuto a maggiore dalle solite note: Napoli, Juventus, Milan, Roma e magari Como e Atalanta. Attenzione anche a Lazio e Fiorentina, decise a migliorare l'ultima stagione.

  • LE TRE PROMOSSE

    Il Monza è l'ultima squadra ad aver ottenuto un posto nella nuova Serie A, dopo aver vinto 2-0 l'andata della finale playoff contro il Catanzaro, abbastanza per reggere la sconfitta per 1-0 rimediata nel match di ritorno.

    La squadra guidata da Bianco ha ottenuto la promozione dopo Venezia e Frosinone, rispettivamente prima e seconda del campionato regolare promosse direttamente in Serie A durante questa primavera.

    Il Monza aveva dato battaglia a Venezia e Frosinone fino all'ultimo, accontendandosi dei playoff derivanti dal terzo posto, ma alla fine ottenendo il pass per la Serie A in ogni caso.

    Monza, Venezia e Frosinone prendono il posto di Pisa, Verona e Cremonese, quest'ultima retrocessa nel 38esimo turno dopo il testa a testa contro il Lecce.

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  • BIG A CACCIA DELLO SCUDETTO

    L'Inter Campione d'Italia 25/26 è di gran lunga la favorita per conquistare lo Scudetto, confermandosi così sul tetto d'Italia. Alle sue spalle ci sarà il nuovo Napoli di Allegri, ma anche la Roma di Gasperini, pronta ad alzare l'asticella dopo il ritorno in Champions.

    Juventus e Milan proveranno a rilanciarsi dopo il minimo accesso all'Europa League, mentre Como e Atalanta proveranno ad essere le sorprese assolute, con il team di Fabregas che spera di poter trattenere Nico Paz per confermarsi ai massimi livelli.

    Fiorentina e Lazio sono altre due big che non sono riuscite a fare la voce grossa nel corso del 25/26, soprattutto una viola salvatasi solamente nelle ultime settimane.

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  • QUALCOSA IN PIÙ

    Il Bologna del dopo Italiano è un'incognita, ma ha ormai le capacità per essere non solo nella parte sinistra della classifica, ma per lottare anche per un posto in Europa League o Conference: lo farà sotto la guida di mister Tedesco.

    A ricoprire il ruolo di mine vaganti saranno Sassuolo, Parma e Udinese, ma attenzione anche al Cagliari dei giovani, guidato da un Pisacane che potrebbe usufruire del secondo anno per puntare a qualcosa in più della sola salvezza.

    Un discorso, quello rossoblù, che riguarda anche Genoa, Lecce e soprattutto Torino, salvatesi con qualche difficoltà (soprattutto i salentini) ma al lavoro da luglio per andare oltre alla solita ansia da permanenza in Serie A.

  • IL NUOVO CALENDARIO

    Le società, gli addetti ai lavori e i tifosi potranno cominciare a programmare la stagione di Serie A da venerdì 5 giugno, quando verrà presentato il nuovo calendario con le sue 380 partite previste da agosto e maggio.

    Il nuovo campionato prenderà via nel weekend 21-23 agosto, una settimana dopo le prime partite di Coppa Italia.

    Il massimo livello del calcio italiano va in pausa solamente per qualche settimana: nel mese più caldo dell'anno ricomincerà l'infuocata battaglia della Serie A.

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