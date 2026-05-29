Con il Monza la nuova Serie A è completa: venti squadre al via, si parte a fine agosto

L'ultimo turno di Serie A andato in scena lo scorso weekend e la doppia finale playoff hanno completato il prossimo campionato. A fine agosto comincerà la nuova annata della massima serie, stagione 2026/2027, con venti squadre al via e tre novità rispetto all'ultima appena conclusa.

Con la promozione del Monza, di nuovo in Serie A dopo soli dodici mesi, il quadro è completo e non vedrà alcuna squadra per la prima volta ai massimi livelli del calcio italiano: insieme alle diciasette conferme, anche tre ritorni dopo una o una manciata di stagioni.

Si ripartirà dall'Inter Campione d'Italia, che sotto la guida di Chivu proverà a difendere il titolo ottenuto a maggiore dalle solite note: Napoli, Juventus, Milan, Roma e magari Como e Atalanta. Attenzione anche a Lazio e Fiorentina, decise a migliorare l'ultima stagione.