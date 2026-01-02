Getty
Sergio Ramos può diventare presidente nella Liga, ma non dimentica la sua carriera da giocatore
Icona dei Blancos: presenze e trofei con il Real
Da diversi mesi circolano voci su un possibile acquisto da parte del Siviglia. La vicenda ha ora preso una piega inaspettata, con il veterano difensore Ramos che ora sembra essere entrato in gioco in maniera diversa.
Il 39enne ha fatto tutta la trafila nel Siviglia, costruendosi una reputazione così solida da attirare l'attenzione del Real Madrid nel 2005. Ramos ha trascorso 16 anni memorabili al Santiago Bernabeu, collezionando 671 presenze e segnando 101 goal. Ha aiutato i Blancos a conquistare cinque titoli nazionali e quattro Champions League.
Acquisizione del Siviglia: il ruolo di Ramos nella vicenda
Dopo aver lasciato la capitale spagnola per il Paris Saint-Germain nel 2021, insieme all'ex rivale del Barcellona Lionel Messi, Ramos è tornato alle sue origini nel 2023. Ha giocato solo una stagione al Ramon Sanchez Pizjuan.
A quel punto, nel 2024, Ramos è uscito nuovamente dalla sua zona di comfort e si è trasferito in Messico. Ha trascorso 18 mesi piacevoli con il Monterrey, ma ha detto addio alla Liga MX dopo la scadenza del suo contratto. Ora libero da vincoli contrattuali, Ramos sta valutando cosa fare in futuro, con interessanti opportunità da esplorare sia dentro che fuori dal campo.
Una squadra di offerenti americani sembrava essere in testa alla corsa per il Siviglia, con Antonio Lappi e Fede Quintero alla guida del team di acquisizione. Sono stati elaborati dei piani che includevano un possibile ritorno al club dell'iconico ex direttore sportivo Monchi. Tuttavia, dopo aver condotto una due diligence, hanno abbassato la loro offerta da 3.400 euro per azione a soli 2.700 euro. Si dice che questo abbia portato alla rottura delle trattative.
Ciò ha lasciato la porta aperta ad altri investitori per avviare trattative. Inizialmente si era detto che Ramos fosse interessato a diventare un investitore di minoranza. Cadena Cope ora riferisce che il vincitore della Coppa del Mondo è a capo di un proprio consorzio. Si dice che sia stata fatta un'offerta, che al momento è la più alta sul tavolo. Ramos è stato scelto come volto di quel progetto.
Piano pensionistico: Ramos non è pronto ad appendere le scarpe al chiodo
Resta da vedere quanto tempo potrà dedicare al Siviglia, dato che non ha ancora intenzione di ritirarsi dal calcio giocato. È alla ricerca di una nuova sfida, con l'intenzione di tornare in Europa.
Con 180 presenze in nazionale alle spalle e senza aver rappresentato il suo Paese dal 2021, si ipotizza che Ramos sia desideroso di tornare a competere a livello internazionale in vista dei Mondiali del 2026.
Per rendere possibile tutto ciò, deve trovare rapidamente una nuova squadra, con cui giocare regolarmente per dimostrare il suo valore al ct della Spagna Luis de la Fuente, dato che i campioni d'Europa in carica hanno a disposizione un'abbondanza di talenti.
Il guru dei trasferimenti Fabrizio Romano ha detto dei piani futuri: "Sergio Ramos lascia il Monterrey confermando di aver giocato la sua ultima partita in Messico. Ramos vuole continuare a giocare a calcio, non ha intenzione di ritirarsi ed è pronto a valutare le proposte. Da ora in poi sarà un giocatore libero".
Ramos potrebbe unirsi a Modric al Milan?
Ramos è stato a più riprese accostato al Milan. Non è l'unico difensore centrale veterano ad essere preso in considerazione a San Siro, con l'ex nazionale brasiliano Thiago Silva - che a 41 anni è un giocatore svincolato - che sta valutando un ritorno in Italia.
Se Ramos dovesse approdare al Milan ritroverebbe Luka Modric, il fantasista croato vincitore del Pallone d'Oro che a 40 anni è ancora in ottima forma.
Con molte opportunità di gioco da considerare, resta da vedere se Ramos manterrà i legami con coloro che stanno cercando di prendere il controllo del Siviglia e se un posto da dirigente è qualcosa che realmente lo attira per il futuro.
