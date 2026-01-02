Sergio Ramos può diventare presidente nella Liga, ma non dimentica la sua carriera da giocatore

Dopo aver lasciato la capitale spagnola per il Paris Saint-Germain nel 2021, insieme all'ex rivale del Barcellona Lionel Messi, Ramos è tornato alle sue origini nel 2023. Ha giocato solo una stagione al Ramon Sanchez Pizjuan.

A quel punto, nel 2024, Ramos è uscito nuovamente dalla sua zona di comfort e si è trasferito in Messico. Ha trascorso 18 mesi piacevoli con il Monterrey, ma ha detto addio alla Liga MX dopo la scadenza del suo contratto. Ora libero da vincoli contrattuali, Ramos sta valutando cosa fare in futuro, con interessanti opportunità da esplorare sia dentro che fuori dal campo.

Una squadra di offerenti americani sembrava essere in testa alla corsa per il Siviglia, con Antonio Lappi e Fede Quintero alla guida del team di acquisizione. Sono stati elaborati dei piani che includevano un possibile ritorno al club dell'iconico ex direttore sportivo Monchi. Tuttavia, dopo aver condotto una due diligence, hanno abbassato la loro offerta da 3.400 euro per azione a soli 2.700 euro. Si dice che questo abbia portato alla rottura delle trattative.

Ciò ha lasciato la porta aperta ad altri investitori per avviare trattative. Inizialmente si era detto che Ramos fosse interessato a diventare un investitore di minoranza. Cadena Cope ora riferisce che il vincitore della Coppa del Mondo è a capo di un proprio consorzio. Si dice che sia stata fatta un'offerta, che al momento è la più alta sul tavolo. Ramos è stato scelto come volto di quel progetto.