Serata completamente storta per l'ex attaccante della Lazio in Europa League: errore dal dischetto, giallo e sconfitta per il Besiktas.

Una giornata da dimenticare. Ciro Immobile si è reso protagonista di una prestazione decisamente opaca. Una serie di sfortunati eventi hanno coinvolto l'attaccante italiano nella serata non positiva del Besiktas in Europa League. Pesante il passivo del club turco, sconfitto in casa dall'Eintracht Francoforte anche a causa della partita no di Immobile. L'articolo prosegue qui sotto