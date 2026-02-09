"Senza Cristiano Ronaldo, nessuno guarderebbe la Saudi Pro League" - Toni Kroos difende la stella dell'Al-Nassr dopo lo sciopero

Ronaldo ha deciso di ritirarsi dalla contesa per giocare con il Nassr, dopo aver visto il PIF, proprietario dei quattro principali club del Paese, consentire a Karim Benzema di passare dall'Ittihad all'Hilal, rafforzando così i più diretti rivali del Nassr nella corsa al titolo.

Tuttavia, la Saudi Pro League ha rimproverato Ronaldo per le sue azioni, rilasciando una dichiarazione in cui si legge: "La Saudi Pro League è strutturata secondo un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente secondo le stesse regole.

"I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria leadership calcistica. Le decisioni relative al reclutamento, alla spesa e alla strategia spettano a quei club, nell'ambito di un quadro finanziario progettato per garantire la sostenibilità e l'equilibrio competitivo. Tale quadro si applica in modo uguale a tutta la lega.

Cristiano è stato pienamente impegnato con l'Al Nassr sin dal suo arrivo e ha svolto un ruolo importante nella crescita e nelle ambizioni del club. Come ogni competitore d'élite, vuole vincere. Ma nessun individuo, per quanto importante, può determinare decisioni al di fuori del proprio club.

“Le recenti attività di trasferimento dimostrano chiaramente questa indipendenza. Un club si è rafforzato in un modo particolare. Un altro ha scelto un approccio diverso. Si è trattato di decisioni dei club, prese nell'ambito di parametri finanziari approvati.

“La competitività del campionato parla da sé. Con solo pochi punti a separare le prime quattro squadre, la corsa al titolo è ancora aperta. Questo livello di equilibrio riflette un sistema che funziona come previsto.

"L'attenzione rimane sul calcio, sul campo, dove deve essere, e sul mantenimento di una competizione credibile e competitiva per i giocatori e i tifosi".