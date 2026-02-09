AFP
"Senza Cristiano Ronaldo, nessuno guarderebbe la Saudi Pro League" - Toni Kroos difende la stella dell'Al-Nassr dopo lo sciopero
Lo sciopero in corso di Ronaldo
Secondo A Bola, Ronaldo è già tornato ad allenarsi con l'Al-Nassr dopo aver saltato le ultime due partite per protestare contro le operazioni di mercato di gennaio. Il Nassr ha ora fissato la data del suo ritorno, contro l'Al-Fateh il prossimo fine settimana. Il Nassr giocherà contro l'Arkadag in Turkmenistan nella Asian Champions League 2 a metà settimana, ma Ronaldo non è previsto per quella partita.
Ora, l'ex compagno di squadra Kroos, che ha giocato al fianco del portoghese al Real, ha difeso le sue azioni, insistendo sul fatto che nessuno guarderebbe la Saudi Pro League se lui non fosse attivo nella competizione.
Nel suo podcast, secondo O Jogo, ha dichiarato: "Il campionato saudita è un fenomeno strano. Nessuno ne aveva mai sentito parlare prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, e ora mancano di rispetto all'uomo che li ha portati sulla mappa mondiale. Se Cristiano se ne andasse domani, questo campionato perderebbe tutto il suo fascino. Senza Ronaldo, nessuno guarderebbe il campionato saudita".
Lo scatto d'ira di Ronaldo
Ronaldo ha deciso di ritirarsi dalla contesa per giocare con il Nassr, dopo aver visto il PIF, proprietario dei quattro principali club del Paese, consentire a Karim Benzema di passare dall'Ittihad all'Hilal, rafforzando così i più diretti rivali del Nassr nella corsa al titolo.
Tuttavia, la Saudi Pro League ha rimproverato Ronaldo per le sue azioni, rilasciando una dichiarazione in cui si legge: "La Saudi Pro League è strutturata secondo un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente secondo le stesse regole.
"I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria leadership calcistica. Le decisioni relative al reclutamento, alla spesa e alla strategia spettano a quei club, nell'ambito di un quadro finanziario progettato per garantire la sostenibilità e l'equilibrio competitivo. Tale quadro si applica in modo uguale a tutta la lega.
Cristiano è stato pienamente impegnato con l'Al Nassr sin dal suo arrivo e ha svolto un ruolo importante nella crescita e nelle ambizioni del club. Come ogni competitore d'élite, vuole vincere. Ma nessun individuo, per quanto importante, può determinare decisioni al di fuori del proprio club.
“Le recenti attività di trasferimento dimostrano chiaramente questa indipendenza. Un club si è rafforzato in un modo particolare. Un altro ha scelto un approccio diverso. Si è trattato di decisioni dei club, prese nell'ambito di parametri finanziari approvati.
“La competitività del campionato parla da sé. Con solo pochi punti a separare le prime quattro squadre, la corsa al titolo è ancora aperta. Questo livello di equilibrio riflette un sistema che funziona come previsto.
"L'attenzione rimane sul calcio, sul campo, dove deve essere, e sul mantenimento di una competizione credibile e competitiva per i giocatori e i tifosi".
Le ambizioni di Ronaldo
Ronaldo guadagna attualmente circa 400.000 sterline al giorno, ma è stato fondamentale per la corsa al titolo del Nassr in questa stagione.
Ha segnato 17 gol in 18 partite di campionato e gli è stato persino detto di non ritirarsi mai, nonostante abbia recentemente festeggiato il suo 41° compleanno.
La leggenda brasiliana Roberto Carlos ha dichiarato: "Cristiano non può smettere, mai. Se mai decidesse di smettere di giocare, lo chiamerò e gli dirò di non smettere. È uno di quei giocatori che rappresentano molto, sia per i club che per la nazionale, per i bambini, per i giocatori più giovani. Non dovrebbe mai smettere di giocare a calcio, anche se fosse solo con una gamba o strisciando. Trasmette molta forza ed energia a qualsiasi ragazzo che voglia iniziare".
“Per chi ama Cristiano e il calcio, vederlo continuare a fare la storia e battere record è meraviglioso. L'unico giocatore ad aver segnato 1.000 gol è stato Pelé, ma Cristiano potrebbe entrare nella lista. Lo vedo felice e fiducioso nel campionato saudita. Sono assolutamente certo che raggiungerà quel traguardo. Non si infortuna mai. Continua a giocare bene, è un modello da seguire, il Portogallo merita congratulazioni”.
Cosa succederà dopo?
L'Al-Nassr affronterà il Fateh nella prossima partita di campionato il prossimo fine settimana, con Ronaldo che dovrebbe tornare nella formazione titolare.
