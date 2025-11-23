"Sensazioni positive" e l'ovazione dei tifosi avversari: com'è andato il ritorno in campo di Pogba in Rennes-Monaco

Si è trattato di un momento toccante: i tifosi del Rennes si sono alzati in piedi e hanno applaudito Pogba, che nonostante sia cresciuto tra Inghilterra e Italia è un simbolo del calcio francese, a cui ha contribuito a regalare un titolo mondiale nel 2018. Un'ovazione che ha commosso l'ex bianconero.

"Sono deluso per aver perso. Sì, è stato il ritorno di Pogba, ma io gioco per il Monaco e non mi piace perdere - ha detto dopo la partita - Da un lato ero davvero felice, ma dall'altro ero deluso dal risultato e da ciò che abbiamo fatto in campo. L'accoglienza? Mi ha commosso. Vedere il pubblico alzarsi in piedi e applaudire... non me lo aspettavo. Un grande grazie ai tifosi che mi hanno sostenuto".

Pogba, che è scoppiato in lacrime dopo aver firmato il contratto con il Monaco in estate, avrebbe dovuto tornare in campo all'inizio della stagione, ma ha rimediato una battuta d'arresto durante la sosta di ottobre a causa di un infortunio alla coscia.

"Ho provato molte emozioni - ha aggiunto Pogba - Ero felice, ma c'è un po' di tristezza per il risultato. Abbiamo fatto molta strada. Oggi era un passo da compiere, l'ho fatto e ne sono felice. Mi sento bene, ho lavorato parecchio. Ho ancora bisogno di tempo per essere in forma e giocare 90 minuti, ma con il tempo ci arriverò. Mi sto allenando per questo. All'inizio è stato strano tornare sull'aereo con il gruppo, ma mi sono reinserito bene: abbiamo un ottimo gruppo. Sto tornando alla giusta routine".