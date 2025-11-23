"Sensazioni positive" e l'ovazione dei tifosi avversari: com'è andato il ritorno in campo di Pogba in Rennes-Monaco

Paul Pogba è tornato. E anche se la notte è stata terribile per il suo Monaco, clamorosamente battuto 4-1 in casa del Rennes, si è trattato di un evento quasi epocale per tanti: per lui, per il calcio francese, anche per quello italiano.
L'ex centrocampista della Juventus non scendeva in campo addirittura da più di due anni, prima di entrare in un tunnel lungo e buio di sofferenza e dubbi. La squalifica per il caso doping ha di fatto paralizzato una carriera già traballante a causa degli infortuni, portando allo scontato divorzio dai bianconeri.
Ma com'è andato il ritorno di Pogba, in campo negli ultimi 5 minuti più recupero contro il Rennes? Malissimo dal punto di vista del risultato, come detto. Ma nella notte del Roazhon Park c'è stato anche molto altro.