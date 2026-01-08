Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bournemouth Marcos SenesiGetty Images
Michael Baldoin

Senesi subito o a giugno? La Juventus riflette sul possibile colpo in difesa lowcost già a gennaio

I bianconeri continuano a monitorare con attenzione tutte le opportunità di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti, con gli occhi puntati su Marcos Senesi del Bournemouth, il cui contratto scade a giugno.

Pubblicità

Non sarà un mercato di riparazione semplice per la Juventus, che dovrà prestare massima attenzione ai conti e mantenere il bilancio in ordine.

Per questo motivo, la sessione invernale sarà principalmente orientata a cogliere le occasioni offerte dal mercato, senza investimenti esosi.

Oltre a un vice Yildiz e a un centrocampista, i bianconeri tengono d’occhio il ruolo di difensore centrale: tra i nomi più caldi c’è Marcos Senesi, in scadenza con il Bournemouth e seguito, tra gli altri, anche dal Barcellona.


  • CHI È SENESI?

    Marcos Senesi è un difensore centrale argentino, classe 1997, in forza al Bournemouth dall’estate 2022, con cui ha collezionato 85 presenze e segnato sei reti.

    Di piede mancino, si distingue per la stazza fisica e la forza nei duelli aerei: è il giocatore dei Cherries che ne ha vinti di più in questa Premier League. Allo stesso tempo contribuisce alla costruzione dal basso, essendo il giocatore della squadra con il maggior numero di passaggi completati in stagione.

    Eccelle anche negli intercetti, con solo Moises Caicedo del Chelsea che ha anticipato più volte gli avversari di lui nel campionato in corso.

    Può giocare sia da centrale puro sia, all’occorrenza, come braccetto di sinistra in una difesa a tre.

    • Pubblicità

  • OCCASIONE PER GENNAIO: CONTRATTO IN SCADENZA

    La Juventus osserva con particolare attenzione Marcos Senesi, soprattutto per la scadenza imminente del suo contratto.

    Il classe 1997, valutato tra i 20 e i 30 milioni di euro, rappresenta un’occasione ghiotta già a gennaio: l’argentino ha comunicato al Bournemouth la volontà di non rinnovare e di cercare una nuova esperienza altrove.

    Senesi potrebbe firmare un pre-contratto per l’estate a parametro zero, ma l’obiettivo dei bianconeri – qualora non riuscissero a convincerlo a restare – è di venderlo già nella sessione invernale, evitando così di perderlo a titolo gratuito.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TUTTO DIPENDE DALLE RICHIESTE DELL'INGAGGIO

    Per riuscire ad affondare il colpo, però, la Juventus deve trovare un accordo economico con il giocatore, che attualmente percepisce quasi tre milioni di euro all’anno.

    Da non sottovalutare, inoltre, la concorrenza di diversi club europei interessati al classe 1997, tra cui il Barcellona di Hans Flick, alla ricerca di un difensore anche a causa della delicata situazione legata ad Araujo.

  • PERCHÉ LA JUVENTUS CERCA UN DIFENSORE?

    Tra i ruoli monitorati in questo mercato dalla Juventus c’è anche quello di un difensore.

    Il motivo è semplice: la rosa a disposizione di Spalletti non è particolarmente lunga in difesa. Kalulu ha giocato tutte le partite, mentre Koopmeiners si è spesso adattato - seppur con successo - al ruolo di braccetto sinistro.

    Bremer, inoltre, non ha mai avuto un vero sostituto di ruolo, con Kelly bravo a riscoprirsi in quel ruolo, e, con Cabal, Gatti e Rugani alle prese con una stagione complicata dal punto di vista fisico, l’inserimento di un nuovo centrale potrebbe dare nuova linfa al reparto difensivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0