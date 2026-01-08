Senesi subito o a giugno? La Juventus riflette sul possibile colpo in difesa lowcost già a gennaio

Marcos Senesi è un difensore centrale argentino, classe 1997, in forza al Bournemouth dall’estate 2022, con cui ha collezionato 85 presenze e segnato sei reti.

Di piede mancino, si distingue per la stazza fisica e la forza nei duelli aerei: è il giocatore dei Cherries che ne ha vinti di più in questa Premier League. Allo stesso tempo contribuisce alla costruzione dal basso, essendo il giocatore della squadra con il maggior numero di passaggi completati in stagione.

Eccelle anche negli intercetti, con solo Moises Caicedo del Chelsea che ha anticipato più volte gli avversari di lui nel campionato in corso.

Può giocare sia da centrale puro sia, all’occorrenza, come braccetto di sinistra in una difesa a tre.