Senesi subito o a giugno? La Juventus riflette sul possibile colpo in difesa lowcost già a gennaio

Non sarà un mercato di riparazione semplice per la Juventus, che dovrà prestare massima attenzione ai conti e mantenere il bilancio in ordine.
Per questo motivo, la sessione invernale sarà principalmente orientata a cogliere le occasioni offerte dal mercato, senza investimenti esosi.
Oltre a un vice Yildiz e a un centrocampista, i bianconeri tengono d’occhio il ruolo di difensore centrale: tra i nomi più caldi c’è Marcos Senesi, in scadenza con il Bournemouth e seguito, tra gli altri, anche dal Barcellona.