Senegal ai quarti di Coppa d'Africa, slitta il ritorno di Dia: fuori per un'altra partita della Lazio

Il cammino del Sudan si ferma agli ottavi di finale. La rappresentativa del paese martoriato dalla guerra civile è stata infatti superata dal Senegal, riuscito ad accedere ai quarti di Coppa d'Africa ribaltando l'iniziale goal di Abdallah con le reti di Gueye, doppietta, e Mbaye. Un passo in avanti per i ragazzi di Thiaw che non permetterà a Maurizio Sarri di contare su Boulaye Dia per un'altra partita. Minimo.
Senegal-Sudan era fondamentale per rivedere Dia in maglia Lazio, ma con il passaggio del turno l'attaccante biancoceleste non dovrà saltare solo la partita di domenica 4 gennaio contro il Napoli, ma bensì anche quella contro la Fiorentina di scena il 7. Il Senegal, infatti, giocherà il quarto di finale il 9 del mese in quel di Tangeri, rendendo impossibile il ritorno del giocatore di Sarri in Italia.
Subentrato a metà ripresa nella sfida contro il Sudan, Dia potrebbe a questo punto saltare ulteriori partite della Lazio, almeno qualora arrivi il passaggio alle semifinali: a quel punto, infatti, il Senegal giocherebbe sicuramente due gare, vista la possibilità della finale o al massio della finalina terzo-quarto posto.