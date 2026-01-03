Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP
Francesco Schirru

Senegal ai quarti di Coppa d'Africa, slitta il ritorno di Dia: fuori per un'altra partita della Lazio

Pubblicità

Il cammino del Sudan si ferma agli ottavi di finale. La rappresentativa del paese martoriato dalla guerra civile è stata infatti superata dal Senegal, riuscito ad accedere ai quarti di Coppa d'Africa ribaltando l'iniziale goal di Abdallah con le reti di Gueye, doppietta, e Mbaye. Un passo in avanti per i ragazzi di Thiaw che non permetterà a Maurizio Sarri di contare su Boulaye Dia per un'altra partita. Minimo.

Senegal-Sudan era fondamentale per rivedere Dia in maglia Lazio, ma con il passaggio del turno l'attaccante biancoceleste non dovrà saltare solo la partita di domenica 4 gennaio contro il Napoli, ma bensì anche quella contro la Fiorentina di scena il 7. Il Senegal, infatti, giocherà il quarto di finale il 9 del mese in quel di Tangeri, rendendo impossibile il ritorno del giocatore di Sarri in Italia.

Subentrato a metà ripresa nella sfida contro il Sudan, Dia potrebbe a questo punto saltare ulteriori partite della Lazio, almeno qualora arrivi il passaggio alle semifinali: a quel punto, infatti, il Senegal giocherebbe sicuramente due gare, vista la possibilità della finale o al massio della finalina terzo-quarto posto.

  • QUANDO TORNA DIA?

    Dia ha già saltato le partite contro Cremonese ed Udinese, ma non ci sarà neanche contro Napoli e Fiorentina. In panchina contro Bologna e Parma, Dia non gioca in maglia biancoceleste oramai da novembre e dovrà aspettare metà gennaio per tornare in campo.

    Qualora il Senegal venga eliminato nei quarti, Dia potrebbe scendere in campo contro il Verona l'11 gennaio, mentre in caso di passaggio del turno, allora l'attaccante salterà anche la sfida contro il Como, considerando come semifinali, finalina e finale si giochino tra il 14 e il 18 del mese.

    Dia spera di poter rimanere in Marocco il più possibile per provare a vincere la Coppa d'Africa, con la Lazio consapevole di quanto il torneo sia importante per Boulaye e ogni giocatore convocato.

    • Pubblicità

  • COME STA ANDANDO DIA

    I trentotto minuti giocati contro il Sudan sono i primi per Dia durante la Coppa d'Africa. 

    Seconda scelta per il ct Thiaw, l'attaccante è infatti rimasto in panchina per tutte e tre le gare della fase a gironi, quelle che il suo Senegal ha vinto, agevolmente contro Benin e Botswana e, nel caso del Congo DR, pareggiato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SARRI E GLI ATTACCANTI

    Con Dia in Coppa d'Africa e Castellanos al West Ham, Sarri si ritrova praticamente senza attaccanti per la sua Lazio. 

    Nel match contro il Napoli ci sarà Noslin a guidare l'attacco, come già capitato durante l'Udiense, ma in panchina non ci sarà alcuna punta di ruolo da inserire eventualmente a gara in corso.

    Con Cancellieri e Zaccagni esterni, Pedro partirà dalla panchina ed eventualmente sostituirà proprio lo stesso Noslin in qualità di attaccante, come già capitato, brevemente, contro Juventus e Pisa.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL MERCATO INVERNALE

    Dopo lo stop al mercato in entrata della scorsa estate, ora la Lazio può finalmente acquistare rinforzi. Con la cessione di Castellanos arriverà quasi sicuramente un sostituto, che potrebbe però sbarcare nella Capitale quando Dia sarà tornato dalla Coppa d'Africa. 

    Questo non cambia comunque la ricerca dei biancocelesti, i quali puntano, tra gli altri, a Lucca e Pinamonti. Un altro nome spuntato negli ultimi giorni è quello di Panichelli dello Strasburgo, autore di ben dieci goal nelle prime diciasette partite della Ligue 1 2025/2026.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Napoli crest
Napoli
NAP
Africa Cup of Nations
team-logo
Da definire
Da definire
Senegal crest
Senegal
SEN
0