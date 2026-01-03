Senegal ai quarti di Coppa d'Africa, slitta il ritorno di Dia: fuori per un'altra partita della Lazio

Dia ha già saltato le partite contro Cremonese ed Udinese, ma non ci sarà neanche contro Napoli e Fiorentina. In panchina contro Bologna e Parma, Dia non gioca in maglia biancoceleste oramai da novembre e dovrà aspettare metà gennaio per tornare in campo.

Qualora il Senegal venga eliminato nei quarti, Dia potrebbe scendere in campo contro il Verona l'11 gennaio, mentre in caso di passaggio del turno, allora l'attaccante salterà anche la sfida contro il Como, considerando come semifinali, finalina e finale si giochino tra il 14 e il 18 del mese.

Dia spera di poter rimanere in Marocco il più possibile per provare a vincere la Coppa d'Africa, con la Lazio consapevole di quanto il torneo sia importante per Boulaye e ogni giocatore convocato.