Pubblicità
Pubblicità
Antoine Semenyo Manchester City 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Semenyo al Manchester City, è ufficiale: cifre, formula e quanto guadagna il Bournemouth

Il colpo di gennaio del City è servito: dal Bournemouth arriva Antoine Semenyo, attaccante ghanese classe 2000 pagato 72 milioni che possono diventare oltre 73 coi bonus.

Pubblicità

Il Manchester City ha annunciato l'acquisto di Antoine Semenyo con un contratto a lungo termine dal Bournemouth, squadra rivale della Premier League. 

L'ala della nazionale ghanese ha firmato un contratto con l'Etihad Stadium fino all'estate del 2031. Il costo del trasferimento sarebbe di 72 milioni di euro, con la possibilità che si superino i 73 se verranno raggiunti determinati obiettivi.

  • L'ASCESA DI SEMENYO

    Semenyo ha goduto di un'ascesa fulminea alla ribalta da quando ha lasciato il Bristol City per il Bournemouth nel gennaio 2023. La sua quotazione è salita alle stelle la scorsa stagione grazie ai 13 goal segnati in tutte le competizioni.

    Ha già raggiunto la doppia cifra in questo campionato ed è stato definito dal City "uno degli attaccanti più temuti della Premier League". Il 26enne entrerà subito in lizza per un posto nella rosa di Pep Guardiola e potrebbe debuttare martedì nella semifinale di andata della Carabao Cup contro il Newcastle.

    • Pubblicità

  • LE PRIME PAROLE DI SEMENYO DA GIOCATORE DEL CITY

    Semenyo ha dichiarato sul sito ufficiale del club di essere pronto ad affrontare una nuova sfida e di essere entusiasta di poter lavorare con un allenatore che lo aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi: "Sono molto orgoglioso di essere entrato a far parte del Manchester City. Ho seguito il City negli ultimi dieci anni sotto la guida di Pep Guardiola, ed è stata la squadra dominante della Premier League, oltre ad aver ottenuto risultati straordinari in Champions League, FA Cup e Coppa di Lega. Ha fissato standard altissimi ed è un club con giocatori di livello mondiale, strutture di livello mondiale e uno dei più grandi allenatori di sempre, Pep.

    Ho ancora molto margine di miglioramento, quindi essere in questo club, in questa fase della mia carriera, è perfetto per me. È un vero privilegio essere qui. Il mio miglior calcio deve ancora venire, ne sono sicuro. E il City è in un'ottima posizione, ancora in corsa in quattro competizioni. Sento davvero di poterlo aiutare ad avere un ottimo secondo tempo di stagione. L'Etihad è la mia nuova casa. Non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi qui e spero di mostrare a tutti quello che so fare".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA HA DETTO IL DS HUGO VIANA

    Il City è riuscito ad acquisire Semenyo per una cifra leggermente inferiore ai 65 milioni di sterline previsti dal suo contratto con il Bournemouth. I Cherries hanno accettato una clausola di rivendita del 10% nell'accordo con i rivali nazionali.

    Semenyo era stato fortemente accostato al Liverpool, vista l'incertezza sul futuro a lungo termine di Mohamed Salah ad Anfield, mentre anche il Manchester United aveva mostrato interesse per il potente attaccante. Alla fine, però, è approdato all'Etihad.

    Il City è felicissimo di questo, con il direttore sportivo Hugo Viana che ha commentato così l'ennesimo colpo importante per i Blues: "Antoine è un acquisto davvero entusiasmante per la nostra società. Ci ha subito chiarito che era il City la squadra in cui voleva giocare. Il suo entusiasmo per questa società è stato evidente durante tutto il processo.

    "Ha grandi qualità. Due piedi fantastici, velocità, potenza, la capacità di influenzare le partite e, cosa importante, un grande potenziale di crescita e sviluppo. Sono entusiasta di vedere il giocatore che Antoine potrà diventare nelle settimane, nei mesi e negli anni a venire.

    "Osserviamo costantemente i giocatori di tutto il mondo. Antoine era quello che desideravamo di più. Ha dimostrato di poter giocare in Premier League. È umile, lavora sodo, è professionale e totalmente concentrato sul diventare un calciatore migliore. È l'ideale per noi".

  • SEMENYO TRA GRANDE SALTO E MONDIALI

    Il City ha dichiarato in merito al nuovo acquisto: "Dotato di un talento naturale straordinario, di una velocità eccezionale e di un occhio letale per il goal, Antoine Semenyo possiede tutte le qualità perfette per brillare davvero al City.

    "Grazie alle sue numerose abilità, Antoine sembra fatto apposta per eccellere nel calcio emozionante e offensivo che è diventato il marchio di fabbrica del leggendario regno di Pep Guardiola al City.

    "Fondamentalmente, arriva all'Etihad già forte di una ricca esperienza nella massima serie grazie al periodo trascorso al Bournemouth, dove ha dato il meglio di sé negli ultimi tre anni. Inoltre, Semenyo vanta anche un pedigree internazionale di altissimo livello".

    Semenyo ha collezionato 32 presenze con la nazionale maggiore del Ghana e spera di scendere in campo contro l'Inghilterra nella fase a gironi dei Mondiali del 2026. Prima di allora, dovrà conquistare importanti trofei in quattro competizioni a livello di club, con il City ancora in corsa per la Premier League, la Champions League, la Carabao Cup e la FA Cup.

  • Pubblicità
    Pubblicità
FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Exeter City crest
Exeter City
EXE
FA Cup
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
0