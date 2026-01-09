Semenyo al Manchester City, è ufficiale: cifre, formula e quanto guadagna il Bournemouth

Il City è riuscito ad acquisire Semenyo per una cifra leggermente inferiore ai 65 milioni di sterline previsti dal suo contratto con il Bournemouth. I Cherries hanno accettato una clausola di rivendita del 10% nell'accordo con i rivali nazionali.
Semenyo era stato fortemente accostato al Liverpool, vista l'incertezza sul futuro a lungo termine di Mohamed Salah ad Anfield, mentre anche il Manchester United aveva mostrato interesse per il potente attaccante. Alla fine, però, è approdato all'Etihad.
Il City è felicissimo di questo, con il direttore sportivo Hugo Viana che ha commentato così l'ennesimo colpo importante per i Blues: "Antoine è un acquisto davvero entusiasmante per la nostra società. Ci ha subito chiarito che era il City la squadra in cui voleva giocare. Il suo entusiasmo per questa società è stato evidente durante tutto il processo.
"Ha grandi qualità. Due piedi fantastici, velocità, potenza, la capacità di influenzare le partite e, cosa importante, un grande potenziale di crescita e sviluppo. Sono entusiasta di vedere il giocatore che Antoine potrà diventare nelle settimane, nei mesi e negli anni a venire.
"Osserviamo costantemente i giocatori di tutto il mondo. Antoine era quello che desideravamo di più. Ha dimostrato di poter giocare in Premier League. È umile, lavora sodo, è professionale e totalmente concentrato sul diventare un calciatore migliore. È l'ideale per noi".