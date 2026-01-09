Semenyo al Manchester City, è ufficiale: cifre, formula e quanto guadagna il Bournemouth

Semenyo ha dichiarato sul sito ufficiale del club di essere pronto ad affrontare una nuova sfida e di essere entusiasta di poter lavorare con un allenatore che lo aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi: "Sono molto orgoglioso di essere entrato a far parte del Manchester City. Ho seguito il City negli ultimi dieci anni sotto la guida di Pep Guardiola, ed è stata la squadra dominante della Premier League, oltre ad aver ottenuto risultati straordinari in Champions League, FA Cup e Coppa di Lega. Ha fissato standard altissimi ed è un club con giocatori di livello mondiale, strutture di livello mondiale e uno dei più grandi allenatori di sempre, Pep.

Ho ancora molto margine di miglioramento, quindi essere in questo club, in questa fase della mia carriera, è perfetto per me. È un vero privilegio essere qui. Il mio miglior calcio deve ancora venire, ne sono sicuro. E il City è in un'ottima posizione, ancora in corsa in quattro competizioni. Sento davvero di poterlo aiutare ad avere un ottimo secondo tempo di stagione. L'Etihad è la mia nuova casa. Non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi qui e spero di mostrare a tutti quello che so fare".