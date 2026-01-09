Pubblicità
Antoine Semenyo Man City
Richard Martin

Perché Semenyo è un punto di svolta per il Manchester City: può emulare Riyad Mahrez e Raheem Sterling

Quando ad Antoine Semenyo è stato chiesto di descrivere il suo stile subito dopo aver firmato per il Manchester City, ha usato quattro aggettivi. "Veloce", "potente" e "forte" sono parole che useresti per descrivere la maggior parte degli attaccanti della Premier League, ma l'ultimo riassume il motivo per cui il City ha pagato 65 milioni di sterline per portarlo al club a metà stagione: "Cinico".

L'interesse del City per Semenyo sin dall'inizio della stagione aveva lasciato perplessi molti tifosi ed esperti, dato che la squadra di Pep Guardiola sembrava già ben fornita in termini di attaccanti. Jeremy Doku ha conquistato il suo allenatore e i tifosi in questa stagione con prestazioni sempre più decisive e affascinanti, mentre Rayan Cherki ha regalato momenti di grande splendore.

Savinho è sempre stato un'opzione interessante da far entrare dalla panchina, anche se il suo rendimento finale doveva essere migliorato, con il City aveva ancora più opzioni con Bernardo Silva e Oscar Bobb.

Ma Semenyo offre qualcosa che i giocatori sopra citati non potevano dare: un apporto regolare di goal che può alleggerire il carico di Erling Haaland e rendere il City più imprevedibile.

Semenyo ha il potenziale per diventare un acquisto rivoluzionario per il City, non solo per aiutare la squadra a conquistare trofei in questa stagione, ma anche per cambiare le dinamiche della squadra negli anni a venire.

  Bristol City v Coventry City - Sky Bet Championship

    Una strada difficile verso l'Etihad

    La maggior parte dei nuovi compagni di squadra di Semenyo gioca ai massimi livelli dall'età di vent'anni, se non prima, e proviene dalle migliori accademie europee. Ma il calciatore della nazionale ghanese ha percorso una strada molto diversa e molto più difficile per arrivare all'Etihad Stadium. L'Arsenal e il Tottenham lo hanno rifiutato dopo i provini e non è riuscito a superare nemmeno quelli del Millwall. Il Crystal Palace lo ha valutato per otto settimane, ma alla fine ha detto di no.

    Tuttavia, l'ex calciatore e allenatore David Hockaday lo aveva osservato durante uno di quei provini infruttuosi e aveva intuito che si trattava di un giocatore di talento. Ha raccontato a The Athletic come ha contattato la sua famiglia e incoraggiato Semenyo a trasferirsi dalla sua casa di Greenwich, a Londra, a Swindon per studiare scienze motorie alla Wiltshire Sports Academy e giocare per il South Gloucestershire and Stroud College, dove Hockaday gestiva una squadra che avrebbe giocato contro le accademie dei club.

    Dopo che Semenyo aveva distrutto i giovani del Bristol City in una partita, Hockaday alla fine li convinse ad assumere l'attaccante. Dopo alcuni periodi in prestito al Bath City, squadra non professionistica, al Newport County in League Two e al Sunderland in League One, è tornato al Bristol più preparato per affrontare il campionato di calcio. Quando Nigel Pearson è diventato allenatore durante la sua prima stagione di ritorno, ha dato a Semenyo un consiglio molto semplice ma molto efficace: "La tua abilità migliore è correre e tirare, quindi tutto quello che devi fare è correre e tirare!".

  Burnley FC v AFC Bournemouth - Premier League

    Attaccare il mondo

    Semenyo ha seguito quel consiglio e nella stagione successiva ha contribuito a 20 reti in campionato. A metà della stagione successiva è passato al Bournemouth per 10 milioni di sterline.

    "Ho dovuto diventare una persona forte", ha detto Semenyo parlando del suo difficile percorso verso il successo dopo essere entrato nel City. "Dal punto di vista emotivo e mentale, ho dovuto diventare davvero forte. Ho la mia famiglia, i miei amici e la mia fidanzata che mi sostengono, mi incoraggiano e mi spingono sempre ad andare avanti. Ho dovuto spingermi oltre i miei limiti per superare molti momenti difficili, ma questo mi ha reso l'uomo che sono oggi: forte, senza paura e pronto ad affrontare il mondo".

    Conquistare il mondo è proprio quello che ha fatto al Bournemouth. Ha segnato otto goal e fornito due assist nella sua prima stagione completa in Premier League, poi 11 reti e cinque assist nella scorsa stagione. Ha quasi eguagliato quel risultato a metà di questa stagione, con i suoi 10 goal superati solo da Haaland e Igor Thiago del Brentford, entrambi centravanti.

    Ciò significa che arriva al City con più contributi in termini di reti di ogni altro giocatore oltre a Haaland, mentre i suoi numeri fanno impallidire i suoi compagni di reparto. Cherki ha segnato due goal, anche se sono i suoi sette assist a spiccare, mentre Doku ha segnato un goal e fornito quattro assist. Bernardo Silva, Omar Marmoush, Savinho e Oscar Bobb non sono riusciti a segnare in Premier League.

    Phil Foden è il più vicino rivale di Haaland e ora di Semenyo con sette goal, anche se le sue recenti prestazioni sono state deludenti, con il City che ha pareggiato le ultime tre partite e si è portato a sei punti dall'Arsenal nella corsa al titolo.

  MAN CITY-BRIGHTON

    Ridurre il carico su Haaland

    L'arrivo di Semenyo aumenta immediatamente le possibilità del City di raggiungere l'Arsenal, anche se i Gunners rimangono i favoriti per la vittoria del titolo. Semenyo alimenta anche le speranze di vincere la Champions League. Ma il suo impatto principale dovrebbe essere a lungo termine, rendendo il City meno dipendente da Haaland e comunque in grado di vincere le partite anche quando il prolifico norvegese viene neutralizzato.

    Il principale punto di forza del City nelle prime quattro vittorie del titolo sotto Guardiola, prima dell'arrivo di Haaland, era che gli avversari non sapevano mai su chi concentrarsi per fermarlo, dato che i gol potevano arrivare da così tante fonti. Se Sergio Aguero non ti batteva, lo faceva Raheem Sterling. Gabriel Jesus poteva prendere il testimone da Aguero, ma se non aveva portato i suoi scarpini da tiro, si poteva sempre contare su Leroy Sane e Riyad Mahrez.

    Quando il City ha accumulato un record di 100 punti nel 2017-18, sei giocatori hanno segnato otto o più goal: Sane ha segnato 10 volte e Raheem Sterling 18, a sostegno dei 21 goal di Sergio Aguero e dei 13 di Gabriel Jesus. Quando il City ha mantenuto il titolo l'anno successivo e ha raggiunto i 98 punti, sei giocatori hanno segnato sette o più reti, con Sane che ha nuovamente raggiunto la doppia cifra, Sterling che ha segnato 17 reti e Aguero che ha nuovamente guidato la classifica con 21 goal.

    Nella stagione 2019-20, quando il City ha ceduto il titolo al Liverpool, i gol sono stati distribuiti in modo ancora più uniforme, con sei giocatori che ne hanno segnati 11 o più e Sterling che ha superato Aguero come capocannoniere della squadra. Aguero ha giocato pochissimo nella sua ultima stagione, ma il City è riuscito comunque a riconquistare il titolo grazie a sei giocatori che hanno contribuito con almeno sette gol in campionato.

  MAN CITY-SCHALKE

    Un ritorno al passato con Sterling & Sané

    Nel 2021-22 il City ha spesso giocato senza un centravanti, ma ha vinto nuovamente il titolo grazie a otto giocatori che hanno segnato sette o più reti. L'arrivo di Haaland quell'estate ha cambiato la composizione dell'attacco, poiché è stato lui il principale responsabile dei goal, ma sei giocatori hanno comunque segnato sette o più gol e il City ha vinto il terzo titolo consecutivo, completando il triplete.

    Quel numero si è ridotto a cinque giocatori nella stagione 2023-24, ma Foden ha segnato 19 goal e Julian Alvarez 11, oltre a Rodri che ne ha segnati otto. La scorsa stagione, però, l'equilibrio non era ottimale, poiché solo tre giocatori hanno segnato sette o più reti. 

    All'inizio dello scorso novembre, Maxime Esteve del Burnley era il secondo miglior marcatore del City in campionato dietro Haaland grazie ai suoi due autogol in una partita. Da allora Foden e Tijjani Reijnders hanno fatto un passo avanti, ma hanno continuato a chiedere a gran voce un giocatore spietato come Semenyo nell'ultimo terzo di campo.

    "Osserviamo costantemente i giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato il direttore sportivo del City Hugo Viana dopo aver ingaggiato Semenyo. "Antoine era quello che volevamo di più. Ha dimostrato di poter giocare in Premier League. È umile, lavora sodo, è professionale e totalmente concentrato sul diventare un calciatore migliore. È l'ideale per noi. Ha grandi qualità. Due ottimi piedi, velocità, potenza, la capacità di influenzare le partite e, cosa importante, un reale margine di crescita e sviluppo. Sono entusiasta di vedere il giocatore che Antoine potrà diventare nelle settimane, nei mesi e negli anni a venire".

  BOURNEMOUTH-TOTTENHAM

    Altrettanto pericoloso con entrambe le gambe

    La qualità di Semenyo con entrambi i piedi e la sua capacità di essere ugualmente efficace su entrambe le fasce sono uno dei suoi maggiori punti di forza. 

    Semenyo poteva giocare una partita sulla destra dell'attacco del Bournemouth e poi sulla sinistra in quella successiva, mentre durante le partite poteva anche cambiare fascia, come quando ha superato Luke Shaw sulla fascia destra per rompere un digiuno di gol durato tre mesi durante l'epico pareggio per 4-4 contro il Manchester United, dopo essere partito sulla sinistra.

    Guardiola ha sottolineato l'ambidestria di Semenyo subito dopo il suo ingaggio. "Può giocare su entrambi i lati, a destra e a sinistra, usa entrambe le gambe in modo incredibile", ha detto. "Ha giocato in modo straordinario nel Bournemouth negli ultimi anni. E anche come attaccante può giocare con la sua velocità. Conosce la Premier League, molti club lo volevano e lui ha deciso di unirsi a noi, quindi posso solo dirgli grazie".

    Savinho e Oscar Bobb sono i giocatori che probabilmente risentiranno maggiormente dell'arrivo di Semenyo. Entrambi sono infortunati al momento, ma il club sta cercando di trovare una squadra che prenda in prestito Bobb. Savinho resterà fuori per almeno due mesi dopo aver subito un infortunio muscolare contro il Sunderland, ma l'arrivo di Semenyo segna la fine per uno dei giocatori più entusiasmanti del City... fino a quando non entra in area.

    Le due occasioni mancate in rapida successione poco prima di infortunarsi contro il Sunderland riassumono bene la sua carriera all'Etihad Stadium: ha ripetutamente dimostrato una notevole capacità di superare i difensori e creare occasioni, ma spesso non è riuscito a concretizzarle.

  Fulham v Manchester City - Premier League

    I giorni di Savinho sono contati

    Il brasiliano ha segnato solo cinque gol in tutte le competizioni da quando è arrivato dal Troyes nell'estate del 2024, di cui solo uno in Premier League. Ha ottenuto otto assist nella scorsa stagione, ma in questo campionato ne ha fornito solo uno, senza riuscire a segnare né in campionato né in Champions League. I suoi unici gol sono stati segnati in Carabao Cup, l'ultimo dei quali contro il Brentford grazie a una deviazione fortuita.

    Guardiola ha dichiarato dopo la partita contro il Brentford: "La decisione finale può essere migliore, ovviamente, ma io ricompenso sempre questa etica del lavoro, soprattutto perché lui ci mette impegno e ci mette impegno sempre. E col tempo miglioreremo la decisione finale e lui diventerà un giocatore di altissimo livello".

    Le azioni parlano più delle parole, però, e la decisione del City di ingaggiare Semenyo significa che i giorni di Savinho nel club sono contati. Era interessato a trasferirsi al Tottenham quando la squadra ha fatto un'offerta per lui in estate, ma il City ha detto di no perché avrebbe dovuto trovare un sostituto. È difficile non vedere Semenyo come il sostituto di Savinho e, a differenza del brasiliano, nessuno può dubitare dell'istinto killer del nuovo acquisto.

