Perché Semenyo è un punto di svolta per il Manchester City: può emulare Riyad Mahrez e Raheem Sterling

L'interesse del City per Semenyo sin dall'inizio della stagione aveva lasciato perplessi molti tifosi ed esperti, dato che la squadra di Pep Guardiola sembrava già ben fornita in termini di attaccanti. Jeremy Doku ha conquistato il suo allenatore e i tifosi in questa stagione con prestazioni sempre più decisive e affascinanti, mentre Rayan Cherki ha regalato momenti di grande splendore.
Savinho è sempre stato un'opzione interessante da far entrare dalla panchina, anche se il suo rendimento finale doveva essere migliorato, con il City aveva ancora più opzioni con Bernardo Silva e Oscar Bobb.
Ma Semenyo offre qualcosa che i giocatori sopra citati non potevano dare: un apporto regolare di goal che può alleggerire il carico di Erling Haaland e rendere il City più imprevedibile.
Semenyo ha il potenziale per diventare un acquisto rivoluzionario per il City, non solo per aiutare la squadra a conquistare trofei in questa stagione, ma anche per cambiare le dinamiche della squadra negli anni a venire.