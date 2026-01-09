Perché Semenyo è un punto di svolta per il Manchester City: può emulare Riyad Mahrez e Raheem Sterling

La maggior parte dei nuovi compagni di squadra di Semenyo gioca ai massimi livelli dall'età di vent'anni, se non prima, e proviene dalle migliori accademie europee. Ma il calciatore della nazionale ghanese ha percorso una strada molto diversa e molto più difficile per arrivare all'Etihad Stadium. L'Arsenal e il Tottenham lo hanno rifiutato dopo i provini e non è riuscito a superare nemmeno quelli del Millwall. Il Crystal Palace lo ha valutato per otto settimane, ma alla fine ha detto di no.

Tuttavia, l'ex calciatore e allenatore David Hockaday lo aveva osservato durante uno di quei provini infruttuosi e aveva intuito che si trattava di un giocatore di talento. Ha raccontato a The Athletic come ha contattato la sua famiglia e incoraggiato Semenyo a trasferirsi dalla sua casa di Greenwich, a Londra, a Swindon per studiare scienze motorie alla Wiltshire Sports Academy e giocare per il South Gloucestershire and Stroud College, dove Hockaday gestiva una squadra che avrebbe giocato contro le accademie dei club.

Dopo che Semenyo aveva distrutto i giovani del Bristol City in una partita, Hockaday alla fine li convinse ad assumere l'attaccante. Dopo alcuni periodi in prestito al Bath City, squadra non professionistica, al Newport County in League Two e al Sunderland in League One, è tornato al Bristol più preparato per affrontare il campionato di calcio. Quando Nigel Pearson è diventato allenatore durante la sua prima stagione di ritorno, ha dato a Semenyo un consiglio molto semplice ma molto efficace: "La tua abilità migliore è correre e tirare, quindi tutto quello che devi fare è correre e tirare!".