Come da regolamento, l'Inter può ora avere due stelle cucite sopra il logo: un momento che i tifosi attendevano da tantissimi anni.

L'Inter è Campione d'Italia. Il 2-0 nel Derby del 22 aprile ha regalato matematicamente il titolo 2023/2024 alla formazione di Simone Inzaghi, riuscita a mettere insieme il ventesimo Scudetto della propria storia. Ora il team meneghino può avere la seconda stella sulla propria maglia.

Come noto, infatti, una squadra può avere cucita sulla maglia una piccola stellina dorata per ogni dieci Scudetti vinti. L'Inter raggiunge la Juventus, comunque unica in Italia ad averne tre (il Milan è a 19 e può contare solamente su una stella).

I tifosi nerazzurri, dopo aver aspettato anni, potranno ora vedere l'Inter giocare con una maglia da due stelline dorate.