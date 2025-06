I parigini inseguono la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Doué titolare insieme a Barcola e Goncalo Ramos in attacco.

Dopo il ko contro il Botafogo, il PSG deve vincere contro i Seattle Sounders per non veder terminare in anticipo il proprio percorso nel Mondiale per Club.

Dal canto loro invece, gli americani sono praticamente già eliminati, ma potrebbero comunque voler sfruttare la vetrina internazionale offerta dalla nuova competizione targata FIFA per farsi conoscere a livello mondiale.

Ecco le formazioni di Seattle Sounders-PSG.