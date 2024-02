Scocca l'ora di Lindstrom? In Napoli-Genoa può fare la mezzala al posto di Zielinski

Dopo i buoni segnali contro Verona e Milan, Jesper Lindstrom può essere confermato da Mazzarri. Questa volta dall'inizio e in un ruolo inedito.

Lasciare 25 milioni in panchina non è mai troppo piacevole. Specialmente se quei 25 milioni, come nel caso di Jesper Lindstrom e del Napoli, rappresentano l'investimento più oneroso fatto in una finestra estiva di mercato.

Ma ora qualcosa più cambiare. Lindstrom, finalmente, sembra essere entrato nei meccanismi azzurri e nella testa di Walter Mazzarri. Lo dimostra un minutaggio in crescita, lo dimostrano i buoni ingressi a partita in corso nelle ultime partite.

E poi c'è il caso Piotr Zielinski. Che non è stato inserito in lista UEFA, che in campionato continua come se nulla fosse nonostante un accordo già raggiunto con l'Inter per la prossima stagione. Inducendo Mazzarri a naturali valutazioni.