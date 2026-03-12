Scintille durante PSG-Chelsea: Pedro Neto spinge a terra un raccattapalle, nessuna sanzione dall'arbitro

È stata una serata di Champions League spettacolare quella del Parc des Princes, dove PSG e Chelsea hanno offerto una gara da ben sette reti.

Ad avere la meglio è stata la formazione parigina che, grazie all’ingresso nel finale di Khvicha Kvaratskhelia, autore di una doppietta, ha firmato il definitivo 5-2.

L’episodio che però ha acceso il match è avvenuto poco dopo il 4-2 dei padroni di casa e ha visto protagonista Pedro Neto dei Blues: ecco cos’è successo e qual è stata la reazione dell’arbitro e dei giocatori in campo.