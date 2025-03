Scintille in Argentina-Brasile, Paredes risponde alle dichiarazioni di Raphinha dopo il 4-1: "Non dovresti parlare prima"

Argentina vs Brasile

Non sono mancati i momenti di tensione nel corso del match, in particolare nei confronti dell'attaccante del Barcellona dopo il fischio finale.

Notte dolcissima per l'Argentina di Lionel Scaloni, che prima apprende la notizia della qualificazione aritmetica ai prossimo Mondiali, grazie allo 0-0 tra Bolivia e Uruguay, poi travolge il Brasile con un netto 4-1.

Nel corso della gara contro i verdeoro, però, non potevano mancare alcuni momenti di tensione, in particolare nei confronti di Raphinha.

L'attaccante del Barcellona, infatti, alla vigilia della sfida si era reso protagonista di alcune dichiarazioni provocatorie: "Li batteremo, senza dubbio. Fanculo a loro".

L'articolo prosegue qui sotto

Non si è fatta attendere la risposta degli albiceleste, tra cui quella di Leonardo Paredes: "Non dovresti parlare prima, soprattutto se non riesci a mantenere ciò che dici".