Scarpa d'Oro 2023/2024: classifica aggiornata, chi segna di più in Europa

Chi vincerà il titolo di miglior marcatore d'Europa nel 2023/2024? Haaland ancora favorito dopo il successo dello scorso anno.

Tutti a caccia della Scarpa d'Oro 2023/2024. In prima fila c'è Harry Kane, che sfida Erling Haaland, colui che ha dominato nel 2021/2022 vincendo il prestigioso riconoscimento. Proveranno a strappare il premio i vari Lewandowski, Osimhen, Ramos e il resto dei bomber assoluti delle big.

Come funziona la Scarpa d'Oro? I goal segnati in campionato vengono moltiplicati per il coefficente del proprio torneo: 2 punti per Liga, Premier, Serie A, Bundesliga e Premier, 1.5 per Olanda, Portogallo, Scozia e i tornei di medio livello, 1 per quelli con il ranking più basso (Estonia, Irlanda, Lettonia e via dicendo).

Classifica aggiornata al 2 marzo