Scamacca tornado a Liverpool, Klopp lo ammette senza problemi: "Non lo conoscevo"

Il tecnico del Liverpool ha parlato di Scamacca, decisivo nel match d'andata con due reti: "Prima del West Ham non lo conoscevo".

Il ciclone Scamacca si è abbattuto sulla squadra favorita per la vittoria finale. Nell'andata dei quarti di Europa League tra Atalanta e Liverpool, l'attaccante italiano ha siglato due delle tre reti che hanno permesso alla Dea di compiere l'impresa e avvicinarsi alle semifinali del torneo 2023/2024.

3-0 con Scamacca grande protagonista, per una prestazione finale che ha portato anche Jurgen Klopp a rimanere impressionato. Per il tecnico tedesco un k.o netto e che con tale forza non avveniva da diverso tempo.

Alla vigilia della gara di ritorno a Bergamo, in cui l'Atalanta potrebbe entrare tra le migliori quattro del torneo e giocare per sognare la vittoria finale, Klopp ha avuto modo di parlare anche dello stesso Scamacca a margine della conferenza pre-match.