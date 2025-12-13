Scamacca in forma mondiale nonostante la febbre: 5 goal e 2 assist in 20 giorni, ha preso per mano l'Atalanta

Gianluca Scamacca si è preso il premio di MVP dopo Atalanta-Cagliari. E non poteva essere altrimenti, visto che proprio lui ha consentito alla squadra di Palladino di portarsi a casa i tre punti in palio in una gara complicatissima.
Prima il centravanti nerazzurro ha sbloccato il punteggio con un colpo di tacco su tiro-cross di Zappacosta. E nel finale, dopo il momentaneo 1-1 di Gaetano, ha trovato pure il bis con una zampata un po' fortunosa e parecchio da rapace dell'area di rigore.
Scamacca, insomma, è finalmente riuscito a carburare e ora ha deciso di non fermarsi più: il tutto nonostante un attacco febbrile che lo ha colpito prima della gara. Da una ventina di giorni a questa parte, in pratica, l'attacco dell'Atalanta è quasi completamente poggiato sulle sue spalle.