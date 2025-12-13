Scamacca in forma mondiale nonostante la febbre: 5 goal e 2 assist in 20 giorni, ha preso per mano l'Atalanta

A frenare Scamacca in questo avvio di stagione è stato l'ennesimo infortunio: un problema a un ginocchio rimediato durante il ritiro con la Nazionale di settembre che lo ha costretto a saltare più partite del previsto, tornando in campo solo verso la fine del mese successivo.

L'ex centravanti del Sassuolo ci ha messo un po' a ritrovare uno stato di forma consono. Poi, il 22 novembre a Napoli, ecco il primo tassello della ricostruzione: Palladino lo ha lasciato in panchina per un tempo, lo ha inserito nella ripresa con la squadra sotto 3-0 nel punteggio e proprio da lui ha avuto le risposte più positive, con tanto di gran goal al volo.

Scamacca aveva segnato soltanto una volta dall'inizio dell'annata: alla prima giornata nell'1-1 contro il Pisa. L'infortunio gli aveva messo quasi subito i bastoni tra le ruote, regalando la maglia da titolare a un Krstovic che non ha quasi mai saputo tenersela stretta.