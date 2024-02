Scamacca non gioca titolare, dall'Atalanta la sentenza: "Il problema è considerarlo un grande campione"

Gasperini ha parlato alla vigilia di Inter-Atalanta, affrontando i temi caldi: il rigore Giroud-Holm e la difficoltà di affrontare San Siro.

Mercoledì 28 febbraio si chiude il turno di inizio gennaio posticipato per la Supercoppa Italiana. L'Inter, che quel trofeo è riuscito a sollevarlo, sfida l'Atalanta di Gasperini a San Siro. Una sfida fondamentale in ottica Scudetto, ma anche per quanto riguarda il quarto posto.

Alla vigilia della partita, Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara, ma anche di alcuni casi che stanno facendo parlare in questi giorni.

Non si sono de resto placate le polemiche per il rigore assegnato all'Atalanta contro il Milan e da tempo i tifosi si chiedono se Scamacca avrà un ruolo più centrale nel corso dell'annata.