Il difensore dell'Atalanta è stato costretto al cambio prima della fine di Milan-Atalanta dopo essere caduto male: brutto colpo alla spalla.

Giorgio Scalvini ha lasciato il terreno di gioco prima della fine di Milan-Atalanta. Problema alla spalla per il difensore della Dea, sostituito da Toloi negli ultimi minuti del match di San Siro.

Una brutta caduta alla base dell'infortunio di Scalvini, visibilmente dolorante ed immediatamente costretto al cambio dopo l'ingresso dello staff sul terreno di gioco di Milan-Atalanta.

Un problema da valutare per l'Atalanta e Gasperini, impegnata in un ultimo mese d'inverno decisamente infuocato: tra Serie A ed Europa League la squadra bergamasca giocherà infatti ogni tre giorni, in un calendario intasato che vedrà Koopmeiners e compagni affrontare Inter, Sporting (due volte in Europa League), Bologna e Juventus nel giro di poche settimane.